OnePlus 7T Pro lansert – satser i Norge

For drøyt et år siden var det lettere sagt enn gjort å få tak i en OnePlus-telefon i Norge. Ingen av de norske teleoperatørene førte merket, så de fleste måtte forholde seg til såkalt gråimport eller direktekjøp fra utlandet. Nå, bare ett år senere, markerer lanseringen av OnePlus 7T Pro at OnePlus er på full fart inn i landet.

OnePlus 7T og 7T Pro OnePlus 7T

6299,-

Tilgjengelig for kjøp 17. oktober



OnePlus 7T Pro

7699,-

Tilgjengelig for kjøp 17. oktober



OnePlus 7T Pro McLaren Edition

8599,-

Tilgjengelig for kjøp 5. november

7T ble avslørt for snaue to uker siden, og i dag får vi stifte bekjentskap med 7T Pro, men samtidig med lanseringen skjer det et aldri så lite inntog bak sceneteppet. Uten brask og bram har OnePlus etablert seg i øvrige deler av Norden, mens vi lengst nord har innfunnet oss bakerst i køen – nå er det dog slutt på ventetiden.

Den norske staben, som for kort tid siden var ikke-eksisterende, vokser snart fra 2 til 5 personer, og flere skal det bli.

Telia begynte i fjor sommer å føre OnePlus 6, og følgelig ble det samtidig litt enklere å forholde seg til eventuelle spørsmål eller problemer man skulle støte på. Istedenfor selv å måtte sende telefonen over landegrensene kunne man fra 2018 forholde seg til et norsk selskap. I 2019 har man fått enda et valg: man kan velge å forholde seg til OnePlus direkte. Selskapet har etablert et servicesenter i Helsinki, dit telefoner kan sendes raskt og enkelt via DHL, og i august i år åpnet OnePlus sin norske hjemmeside (som inkluderer for eksempel live-chat, om man trenger hjelp.) Avtaler med flere operatører og butikker skal også være på vei.

Bilde 1 av 4 OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Bilde 2 av 4 OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Bilde 3 av 4 OnePlus 7T Pro (Image credit: OnePlus) Bilde 4 av 4 OnePlus 7T Pro (Image credit: OnePlus)

OnePlus 7T Pro

For mange vil kanskje dette virke som en litt rar lansering. 7T Pro er ikke et veldig stort hopp fra verken 7 Pro eller 7T, men legger likevel til en del elementer som er verdt å få med seg – særlig om man fortsatt sitter med forrige generasjon OnePlus.

7T Pro har lagt fra seg kamerahakket, og har nå istedenfor et frontkamera som hopper opp fra toppen av telefonen. Skjermstørrelsen og oppløsningen tar et byks opp i forhold til 7T, men legger seg samtidig på samme størrelse og oppløsning som 7 Pro. Det største trekkplasteret er nok fortsatt oppdateringsfrekvensen på 90 Hz, som man kjenner igjen fra både 7 Pro-modellen, men også 7T-modellen. Dette virker symptomatisk for årets modeller, der de laverestående modellene i stor grad begynner å bevege seg opp på nivået til storebrødrene.

Prosessoren er en Snapdragon 855 Plus, og man kan få 7T Pro i enten en vanlig variant, med 8 GB RAM og 256 GB intern lagring, eller i en spesialutgave ved navn McLaren Edition. Denne kommer med 12 GB RAM, en helt egen farge, og har også en hel rekke særegenheter i programvaren (for eksempel helt egne animasjoner.)

Om du er ute etter en mer inngående tekst vedrørende OnePlus 7T Pro, vær på utkikk etter vårt førsteinntrykk og vår test, på vei omgående.