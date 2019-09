Nytt rykte peker mot at Huaweis Mate 30-serie ikke kommer i salg i Europa

Hvis du hadde sett for deg at Huawei Mate 30 skulle bli din neste mobil, så har vi dårlige nyheter til deg. Nye rykter peker nemlig mot at de nye telefonene ikke kommer til en rekke europeiske land.

Huawei skal avduke Mate 30 og Mate 30 Pro (i tillegg til to andre modeller) torsdag 19. september, men kilder nær selskapet skal ha bekreftet til LetsGoDigital at ingen av disse modellene lanseres i store deler av Europa, noe vi også antar vil inkludere Skandinavia og Norge.

Kanselleringen skal komme som følge av de politiske problemene Huawei har i USA. Etter at selskapet havnet på forbudslisten, har Google trukket tilbake lisensen som gir dem tilgang til å bruke apper som Gmail, YouTube og ikke minst Play Store.

Det finnes riktignok fortsatt muligheter for å installere disse, men Huawei har ikke anledning til å opplyse om dette, og det blir dermed vanskelig for vanlige folk å få tilgang til den komplette Android-opplevelsen på Mate 30-telefonene.

De anonyme kildene sier at Huawei ikke kommer til å lansere telefonene i Europa fordi europeiske brukere er storforbrukere av Googles tjenester. I Kina er situasjonen derimot en helt annen, fordi Googles tjenester er bannlyst og dermed ikke i bruk uansett.

Vi forventer å få alt dette bekreftet at Huawei morgen under et arrangement i München i Tyskland, og TechRadar er tilstede og rapporterer direkte.

Kilde: Phone Arena