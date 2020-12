Nytt gjensyn med Hayden Christensen som Anakin Skywalker i Disneys nye Obi-Wan-serie

Skuespiller Hayden Christensen skal etter planene nok en gang spille den falne jedi-ridderen Anakin Skywalker i den kommende Obi-Wan-serien fra Disney.



Selskapet annonserte samarbeidet under Disneys årlige investordag i natt, norsk tid, der vi fikk servert litt mer om historien som ligger til grunn for den nye TV-serien.

En særlig innholdsrik presentasjon fikk vi ikke, men nå vet vi at utgangspunktet for serien kommer til å være en situasjon der Obi-Wan beskytter Luke på Tatooine, og at folk som er ute etter å eliminere overlevende jedi-riddere saumfarer galaksen i kjølvannet av Order 66, en hendelse som gjorde kål på mesteparten av jedi-rådet i «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith».



I en separat video, som ble vist til TechRadar, ble det forklart at Lucasfilm ikke hadde muligheten til å fortelle denne historien «uten Anakin og Hayden». I det som ble sagt ble det lagt vekt på hvor viktig forholdet mellom de to karakterene er, og de store konsekvensene utviklingen i vennskapet og Anakins svik fikk. Vi fikk også tatt en titt på helt ferske konsepttegninger av en nytt oppgjør mellom Darth Vader og Obi-Wan Kenobi.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkkDecember 10, 2020

Universet vokser

Lucasfilm, og eierne Disney, har hatt sitt å stri med når det gjelder Star Wars-universet de siste årene. Mye arbeid har blitt lagt i å gjøre universet større via TV-serier som «The Mandalorian», samtidig som eventyrene til originalbesetningen har blitt videreført med filmer som «Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker». Det er ingen tvil om at utfordringene har stått i kø.



Den nye Obi-Wan-serien er en fortsettelse av Disneys arbeid med det sistnevnte, og Star Wars-tilhengere flest håper nå på at dette kan føre Disney tilbake til røttene via et gjensyn med de gode gamle karakterene.

Dessverre er det lite sannsynlig at gjensynet blir å finne med det første, siden Lucasfilm-arbeidet antageligvis ikke blir ferdigstilt før tidligst i slutten av 2021, siden selskapet fortsatt jobber med å få unnagjort den tredje sesongen av «The Mandalorian», samt andre Star Wars-relaterte prosjekter som ble presentert under Disneys livestrøm i natt.