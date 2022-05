Nye Garmin Forerunner 955 kan være klar for håndleddet ditt i juni

Nye rykter vitner om at Garmin Forerunner 955, den kommende toppmodellen fra det sveitsiske selskapet, skal lanseres den 1. juni.



Nyheten stammer fra en Reddit-bruker som hevder å ha fått tilgang til en e-post Garmin har sendt til forhandlere, etter å ha besøkt en butikk for løpeutstyr i Tyskland. Som Gadgets og Wearables skriver, skal innleggsforfatteren ha hevdet at Forerunner 955 planlegges lansert sammen med pulsklokken Forerunner 255.

Blant de nye funksjonene som skal være på vei til Forerunner 955 er for eksempel en såkalt Morning Report. Denne ble introdusert i fjor da Garmin Lily ble lansert, og har også dukket opp i den mindre Garming Vivosmart 5-klokken, og nå ser det ut til at toppmodellene også får være med på leken.



Morning Report er informasjon som blir tilgjengeliggjort i det samme man våkner, og inkluderer en slags hilsen, en kort værmelding, din nåværende Body Battery-skår, hvor mange skritt det forventes at man skal gjøre inneværende dag, hva en har på kalenderen og kvinnespesifikke helsedata (hvis påslått.)

Holder det?

Vi har tidligere lurt på hvorvidt Garmin kunne finne på å avslutte Forerunner 250-serien, siden fjorårets Forerunner 55 var en såpass kapabel klokke for både nybegynnere og entusiaster. Det blir derfor svært interessant å se hvilke nye verktøy Garmin kommer til å introdusere med 255 for å lokke kundene som befinner seg i midtsjiktet.



Én ny funksjon som kan dukke opp i 255 er muligheten til å lagre musikk, for alle som kan finne på å ha lyst til å trene uten å ha med seg mobiltelefonen, men det kan se ut til at dette blir noe man kan velge å kjøpe snarere enn noe som er inkludert i alle varianter.



Ifølge lekkasjen skal Forerunner 255-grunnmodellen koste rundt 350 euro (omlag 3 400 kroner), mens musikkvarianten vil koste omtrent tusenlappen mer. Det er et stort hopp opp i pris kontra Forerunner 55, som kostet rundt 2000 kroner ved lansering, og nå kan fås for rundt 1 300 kroner i norske nettbutikker.

Garmins eksisterende Running Power-app krever enten et pulsbelte eller Running Dynamics Pod-enheten avbildet over. (Image credit: Garmin)

Den ovennevnte Reddit-brukeren hevder at både Forerunner 255 og 955 kommer til å ha samme energimåler som Garmin Fenix 7 og Epix (2. gen.), som oppdateres i sanntid og gir deg informasjon om hvor mye energi du har igjen når du løper. Etter sigende skal klokkene også ha et slags mål på hvor mye løpskraft du yter, hvilket vil kreve ekstrautstyr for å fungere.



Det høres ut som om dette vil være noe lignende Running Power-appen Garmin publiserte via Connect-butikken i 2017, som krevde en av selskapets brystmonterte pulsbelter, eller den Running Dynamics Pod-enheten.



Selv om funksjonene høres nyttige ut, så er vi ikke helt sikre på hvorvidt det forsvarer prisen til Forerunner 255 – særlig siden man kan laste ned Running Power gratis. Vi håper at Garmin har noen flere kort i ermet som kan gjøre 255 mer fristende for erfarne løpere.