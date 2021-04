Ny iPad Pro-lansering rett rundt hjørnet? Siri bekreftet nettopp neste Apple Event

Får vi oppleve et nytt Apple Event denne måneden? Mange mente å vite at Apple hadde kansellert lanseringsevenementet som skulle finne sted i april 2021, men nå har det dukket opp motstridende informasjon – og kilden er ingen ringere enn Siri.



Som MacRumors skriver, så svarer Siri «The Special Event is on Tuesday, april 20, at Apple Park in Cupertino, CA. You can get all the details on Apple.com» på spørsmålet «When is the next Apple Event?»

Innledningsvis klarte vi ikke å få frem den samme beskjeden på de ulike Apple-enhetene vi hadde tilgjengelig på tvers av våre europeiske kontorer, men etter hvert klarte vi å lure informasjonen ut av Siri (blant annet ved å bruke macOS-baserte enheter med engelsk språk.)

Bilde 1 av 2 Siri avslører 20. april-datoen på Mac (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Siri avslører 20. april-datoen på iPhone (Image credit: TechRadar)

Det kan virke som om beskjeden kun dukker opp for brukere i enkelte deler av verden, men drøssevis av skjermbilder på Twitter vitner om at beskjeden ikke er helt unormalt heller. Det kan også være at Apple blitt gjort oppmerksom på tabben, og prøvd å rette den opp ved å fjerne beskjeden.



En såkalt Apple Special Event har tidligere blitt referert til av Twitter-informant Jon Prosser, som opprinnelig sa at selskapet ville invitere til lansering i mars, før han oppdaterte forutsigelsen til april.

The event is in April. 🤦🏼‍♂️I’ll explain on FPT. RIP my eyebrows. 🥸March 17, 2021 See more

Mulig annonsering i dag?

20. april er dog ikke den eneste Apple-datoen som flyter rundt i eteren for øyeblikket. @LeaksApplePro (som tidligere har truffet godt med Apple-spådommer) mente å vite at Apple faktisk ønsket å holde en rolig og avstemt lansering av nye iPad Pro og Magic Keyboard i dag, den 13. april, og hevdet i samme slengen at Apple AirTags hadde blitt utsatt.

I et senere innlegg, publisert i går kveld, hadde samme lekker skiftet mening om Apple-annonseringen i dag, men var samtidig fast bestemt på at det ikke vil finne sted noe lanseringsevenement – hvilket er det motsatte av det Siri nå forteller oss.

Everything is pointing towards no April event. Just remember who was the first one to say “no event”.Thanks.April 12, 2021 See more

Kort oppsummert, så er det fortsatt litt uklart når det neste Apple Event-arrangementet vil finne sted.



Samtidig har det vært et enormt fokus fra flerfoldige kilder på potensielle april-datoer, og nå som Siri har begynt å slarve, så kan det begynne å se ut som at vi i alle fall får noe den 20. april – og det skulle ikke forundret oss om Siri bare var litt tidlig ute med en allerede planlagt annonsering.



Om det vil innebære en annonsering av alle enhetene det går rykter om – iPad Pro, iPad Mini 6, Apple AirTags, Apple AirPods 3 og en ny Apple TV – det gjenstår å se, men med en gang vi vet mer kommer vi tilbake med oppdateringer.