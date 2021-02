Nvidia knuser AMD i 3DMark-test med ny GPU-teknologi

Nvidias GeForce RTX 3080 slår uten problemer AMDs Radeon RX 6800 XT i en ny mesh shader-test som nettopp har blitt introdusert i en ny versjon av 3DMark – samtidig er resultatene til begge GPU-ene virkelig imponerende, og viser at man kan få en enorm ytelsesforbedring når utviklere tar i bruk denne teknologien i fremtiden.



Enkelt forklart er mesh shading en funksjonalitet man får med DirectX 12 Ultimate som lar polygoner som ikke kan sees av spilleren ligge. De blir med andre ord ikke tegnet (rendered) av skjermkortet. Dette er en ny metode for å skille ut unødig grafikk (culling), sa Nvidia da de forklarte hva denne teknikken innebærer i det de introduserte støtte for mesh shading i Turing-GPU-ene i 2018. Resultatet er at man bruker langt mindre prosesseringskraft, uten at den visuelle kvaliteten forringes (polygonene som skilles ut, og ikke prosesseres, er ikke synlige) – og dermed får man også bedre ytelse.

Og det er ikke småtteri det er snakk om, hvis 3DMark er en representativ indikator, slik det blir presentert i PC Gamers artikkel. Testen viser en enkel scene (et rom med søyler) der man først blir presentert for en variant der en vanlig såkalt culling-teknikk blir brukt – og så slås mesh shading på.



Nvidia GeForce RTX 3080 klarte 67 bilder i sekundet (FPS) uten mesh shaders, og hele 584 FPS når mesh shaders tas i bruk. AMDs Radeon RX 6800 XT klarte bare 28 FPS i den første testen og 468 FPS med mesh shading påslått (dette ved bruk av de aller seneste skjermkortdriverne fra AMD – resultatene var langt dårligere før disse ble lansert, det er faktisk snakk om en dobling av ytelsen.)

Med andre ord klarte Nvidia seg 25 % bedre enn AMD ved bruk av mesh shading i denne testen, noe som åpenbart er en stor seier for de den grønnmuskete produsenten. Samtidig gjorde AMDs skjermkort det svært bra, og kunne vise til et enormt hopp i ytelse sammenlignet med bilderaten uten bruk av mesh shading, faktisk var økningen langt større for Radeon-kortet, målt i prosent.

Fremtidens teknologi

Konklusjonen må nesten bli at mesh shading ser ut til å kunne bli en viktig brikke i tiden som kommer – det kommer derfor kanskje ikke som noen overraskelse at Intel allerede tester og finsliper denne teknologien før lanseringen av sine nye skjermkort-toppmodeller.



Samtidig er det verdt å ha i mente at resultater fra én enkelt test, som er laget nettopp for å demonstrere potensialet i teknologien, ikke nødvendigvis er representative for hvordan teknologien kommer til å arte seg når spill begynner å implementere støtte for mesh shading.

Det eksisterer også et annet aber: Det kommer antageligvis til å ta litt tid før utviklere kommer til å ta i bruk denne teknologien, og det vil ta ennå lenger tid før det er snakk om at dette blir en vanlig teknikk som «alle» bruker.



Likevel er altså mesh shading på vei, og resultatene man får av å bruke de er det ingenting å si på – litt mer imponerende for Nvidias del kontra AMD per nå, men økningen i ytelse er likevel enorm for begge. Ikke at dette bør ha så mye å si for folk som er ute etter et nytt skjermkort i 2021, nødvendigvis, gitt at mesh shading er såpass ferskt – men Nvidia ser ut til å ha et lite forsprang også her (i tillegg til forspranget de allerede har med DLSS og ray tracing.)