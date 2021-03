Nvidia kan være i ferd med å lage verdens raskeste kryptovaluta-GPU

Gaming-skjermkort som Nvidia GeForce RTX 3080 kapres over en lav sko av utvinnere til bruk i kryptomaskiner takket være det pågående oppsvinget i Ethereum-valutaen, men GPU-er laget spesifikt til utvinning kan hjelpe med å holde enkelte kort på hyllene for gamere og PC-byggere.



Etter sigende skal Nvidia være i ferd med å lage en ny og svært kraftig såkalt Crypto Mining Processor (CMP) basert på Ampere A100-GPU-en – dette er den første Ampere-baserte modellen som rettes direkte mot ikke-gaming-relatert prosessering.



Nvidia skyr ikke å tilby maskinvare til utvinningsentusiaster, gitt at de for kort tid siden annonserte en kommende serie CMP-GPU-er, basert på den eldre Turing-arkitekturen.

Nytt familiemedlem

De ovennevnte ryktene har sitt opphav i Twitter-kontoen Kopite7kimi, som tidligere har truffet godt med lekkasjer. Brukeren hevder at Nvidia kommer til å introdusere en femte CMP HX-modell med ovennevnte GPU, og at A100 er et «utvinningsmonster», men deler ingen informasjon om såkalte hash-tempo (et ytelsesmål innen utvinning) eller strømforbruk.



Mangelen på bevis betyr dog ikke at vi bør ignorere Kopites påstander, men det kan være likevel lurt å ta det hele med en klype salt.



Dette er ikke helt uventede nyheter, gitt at Nvidia i den senere tid har prøvd å navigere kryptoutvinnere vekk fra gaming-GPU-er ved eksempelvis å vingeklippe mining-ytelsen til kort som GeForce RTX 3060. Siden alle de bekreftede CMP-kortene per nå er basert på Turning-arkitekturen kan det likevel være en del utvinnere som likevel tenker at det er besnærende med ekstreme gamingkort som GeForce RTX 3090.



RTX 3090 kan komme opp i en (gjennomsnittlig) miningytelse på 115-120 MH/s i 1ethereum ved bruk av Daggerhashimotto-algoritmen, mens Nvidias raskeste HX CMP-GPU, som nå etter hvert skal lanseres, er 90HX, med en miningytelse på 86 MH/s.



Enhver CMP basert på A100-arkitekturen kommer sannsynligvis til å ha en ytelse som langt overgår noe produkt tilgjengelig på markedet, men eventuelle problemer innen tilgjengelighet og pris ser ut til å bekymre enkelte. Hvis disse skreddersydde kortene blir dyre (eller vanskelige å få tak i), så vil det fortsatt gi mening for de fleste å kjøpe skjermkort laget til gaming.

