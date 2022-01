Nvidia hevder at GPU-tilgangen vil forbedres i andre halvdel av 2022

Skjermkort- og brikkemangelen har pågått i mange måneder takket være en uheldig blanding av laber tilgang på maskinvare, grunnet COVID-19, og en økt etterspørsel i en hel rekke bransjer. Halvlederbrikker er å finne i svært mange produkter i 2022, det er snakk om alt fra biler og kjøleskap til printerblekkpatroner, så konkurransen om enhetene som produseres er stor.



Som WCCFTech skriver ble påstanden presentert under årets Needham Growth Conference, av Nvidias CFO, Colette Kress: «Vi har opplevd at kanalnivåene [leddene mellom produsent og forbruker] har vært ganske magre, og vi jobber med forsyningskjedepartnerne våre for å øke tilgjengeligheten i tilbudet. Vi føler det vil være bedre utsikter i tilbudssitasjonen i det vi beveger oss inn i andre havldel av kalenderåret 2022.»



Hun understreket også at dagens etterspørsel etter GeForce-skjermkort er langt større enn det eksisterende tilbudet og uttalte: «Selv gjennom hele kalenderåret 20221 har vi sett en sterk etterspørsel etter GeForce. Og den forblir sterk og sterkere enn vårt overordnede tilbud. Juleetterspørselen, for eksempel, var ganske sterk, særlig innen laptoper.»



Dette passer godt med den forventede lanseringsdatoen til neste generasjon GeForce-skjermkort, nemlig RTX 4000-serien. Per nå vet vi lite om selve kortene, ei heller om de vil følge samme navnegivningsmønster som tidligere kort. En ny generasjon GeForce-sortiment har blitt introdusert hvert andre år, der forrige lansering var den Ampere-baserte RTX 3000-serien i september 2020.



Selv om dette er spenstige nyheter, så kan det være lurt ikke å ta dette som en garanti for at man vil kunne kjøpe hvilket skjermkort man vil i 2022. Nvidia er ikke den eneste store produsenten som mener at mangelen vil avta i 2022. Både Intel og AMD har kommet med lignende spådommer når det gjelder halvledermangelen som står bak problemene innen GPU-produksjon, men ingen har presentert en faktisk løsning – kun uttalelser som vitner om at det hele vil løse seg.

Kommentar: Gaming-laptoper og ferdigbygde stasjonære PC-er er høyaktuelle

Det finnes måter å omgå problemene på, og skaffe seg PC-deler som i alle fall ligger i nærheten av anbefalt utsalgspris. Kjøper man seg en gaming-laptop, eller en ferdigbygget stasjonær PC, kan man omgå en del av problemet som forårsakes markedets labre tilgang på deler. Maskinvaren i disse produktene er gjerne del av kontrakter som må tilfredsstilles før produsentene kan slippe større kvanta brikker ut i ekspansjonskortmarkedet – som blant annet sliter med skjermkortspekulanter (såkalte scalpers.) Når det gjelder laptoper, så er det mange som mener ytelsen ikke kan måle seg med stasjonære, hvilket fører til at det ofte finnes gaming-laptoper på lager.



Hvis du allerede er på utkikk etter en laptop, og har en stasjonær med et aldrende skjermkort, så kan det være en god idé å vurdere et kjøp av en ny gaming-laptop med et av de seneste skjermkortene innabords. Det gjelder selvfølgelig også hvis du er ny innen PC-gaming, og har måttet utsette kjøpet av en stasjonær på grunn av skjermkortmangelen. Det er på ingen måte slik at gaming-laptoper ikke kan brukes til annet enn spilling, snarere tvert i mot. Dette er maskiner som fungerer godt både til studietid og arbeid, og sannsynligheten er stor for at teknologier som DLSS gjør at de aller fleste spill kjører uten problemer på en ny laptop. Pass bare på at du går for en modell med en relativt ny GPU (og at du ikke er redd for litt viftestøy.)



RTX 3080 Ti er nå å finne i gaming-laptoper, hvilket betyr at det knapt finnes et spill i verden man ikke kan nyte på farten, gitt at man har budsjett til såpass heftige modeller. Det finnes et vell av laptoper med GPU-er fra RTX 2000-serien på markedet også, for ikke å snakke om GTX-baserte modeller – maskiner som fortsatt takler det aller meste – så det er ikke slik at maskinvaren din blir irrelevant i samme øyeblikk som RTX 4000-serien for bærbare dukker opp i butikkene.



Dette er selvsagt ikke en idéell løsning for alle, men hvis man likevel skal kjøpe seg en laptop bør man ikke ha nesa i været og ignorere muligheten for å kombinere gaming og arbeid i samme enhet – mens vi venter på at prisene på ekspansjonskort i det stasjonære markedet skal synke.