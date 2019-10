Nvidia bringer ray tracing til flere klassiske PC-spill

Tidligere i år revitaliserte Nividas Lightspeed Studios det klassiske førstepersonsskytespillet Quake II med en ray tracing-oppdatering. Dermed fikk det 20 år gamle spillet evnen til å sette selv topp moderne PC-er på prøve hvis man kjører det på høy skjermoppløsning.

Ifølge en jobbannonse som ble oppdaget av DSOGaming, har det samme studioet nå planer om å oppdatere flere klassiske PC-spill på samme måte.

– Vi håndplukker noen av de beste spilltitlene fra de siste tiårene og bringer dem inn i ray tracing-æraen, ved å gi dem topp moderne grafikk mens vi samtidig bevarer spillopplevelsen som gjorde dem så gode, kommer det frem i Nvidias jobbannonse.

Studioet har foreløpig ikke avslørt hvilke spill det er snakk om, men i jobbannonsen kommer det frem at de skal begynne med et spill «du kjenner og elsker».

Hva er ray tracing?

Ray tracing blir ofte omtalt som en av de viktigste fremskrittene innen grafikkteknologi på lang tid, og teknikken gjør det mulig å skape ekstremt realistisk lys, skygger og refleksjoner.

En ulempe ved ray tracing er imidlertid at det krever enorme mengder datakraft for å gjennomføre de komplekse kalkulasjonene som trengs, og i praksis burde man også at grafikkort som støtter teknologien med dedikert maskinvare slik som Nvidias RTX-kort. En del av dagens AMD-kort støtter også ray tracing via DirectX 12, men de sliter med å utkonkurrere Nvidias RTX-kort fordi de mangler dedikert maskinvare.

Hvis du vil ha et bedre inntrykk av hvordan denne teknologien påvirker spillytelsen, kan du ta en titt på vår gjennomgang av hvordan PC-versjonene av Control yter med ulike RTX-grafikkort.