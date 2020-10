Nokia skal bygge 4G-nettverk – på månen

NASA har fått med seg Nokia på laget når de nå planlegger å bygge det første mobilnettverket på månen, og håper at det å ha 4G tilgjengelig vil bestyrke fremtidige oppdrag og hjelpe med å etablere en bærekraftig tilstedeværelse på månens overflate.



USAs romfartsorganisasjon har et program ved navn «Artemis», som etter planen skal gjennomføre dette innen tiårets slutt, og skal danne grobunn for utviklingen av kommersielle romtjenester samt en ekspedisjon til Mars. Det at man lager et kommunkasjonsnettverk som kan støtte forskjellige bruksområder blir sett på som svært viktig for denne visjonen.

Nokia sier at kommersiell LTE-teknologi har vist seg å være en robust og kapabel kommunikasjonsstandard i det siste tiåret, og er ideelt til kravene NASA stiller til stemme, video og dataoverføringer.

4G på månen

Rent spesifikt vil det planlagte nettverket støtte en hel del utenomjordiske bruksområder, som kommando- og kontrollfunksjoner, fjernstyring av såkalte månebiler, sanntidsnavigasjon og videostrømming i HD.

Selv om det er snakk om LTE-teknologi som allerede eksisterer, har selve produktene blitt designet på en måte som er så kompakt og strømgjerrig som mulig, og på en måte som gjør at de kan overleve turen fra jorden, landingen på månen og de barske omgivelsene i rommet. Utstyret, inkludert basestasjoner, kommer til å bli integrert i et landingsfartøy og kommer til å konfigurere seg selv når det tas i bruk.

Det finnes også muligheter for at 5G-funksjonalitet kan bli en del av nettverket, og Nokia håper at en såpass høyprofilert og innovativ bruk kan hjelpe selskapet med å sikre seg en større andel i den ekstremt konkurransepregede telekom-industrien.

«Ved å spille på vår rike og suksessfulle historie innen romteknologi, fra pionerarbeid innen satellittkommunikasjon til oppdagelsen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen laget av Big Bang, klarer vi nå å bygge verdens første mobile kommunikasjonsnettverk på månen» sier Marcos Weldon, CTO i Nokia.



«Kommunikasjonsnettverk som er pålitelige, robuste og med høy kapasitet kommer til å være nøkkelen til å støtte bærekraftig menneskelig tilstedeværelse på måneoverflaten. Ved å bygge den første høyytelsesløsningen innen trådløse nettverk på månen planter nok en gang Nokia Bell Labs flagget for innovasjon som går langt forbi konvensjonelle grenser.»