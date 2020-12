Netflix sier at «The Crown» ikke vil få advarsel som understreker at serien er fiksjonell, på tross av klager

Netflix har «ingen planer» om å legge til en advarsel som presiserer at den populære dramaserien «The Crown» er fiksjon, ifølge en uttalelse fra strømmetjenesten publisert av The Guardian.



Oliver Dowden, kulturminister i Storbritannia, sa til The Mail on Sunday at Netflix burde klargjøre at serien er fiksjon på begynnelsen av hver episode – noe som speiler den norske diskusjonen som har rast i mediene etter at «Atlantic Crossing» (i manges øyne) begynte å ta seg i overkant store friheter med kildematerialet, som for øvrig også omfatter kongelige personligheter.

«Det er et nydelig produsert fiksjonsverk, så på samme måte som med alle andre TV-produksjoner burde Netflix være helt klare i starten [av episodene] at det nettopp er det», er sitatet som gjengis i britiske medier. Dowden var etter sigende bekymret for at seere som ikke var i live da disse hendelsene knyttet til det britiske kongehuset fant sted, og at disse dermed ville oppleve TV-serien som faktabasert.



Netflix' uttalelse, som kommer i kjølvannet av den offentlige diskusjonen, velger heller å fokusere på at seerne selv bør vite at dette er fiksjon. «Vi har alltid presentert 'The Crown' som en dramaserie, og vi har tiltro til at våre medlemmer skjønner at dette er et fiksjonsverk som grovt sett er basert på historiske hendelser. Derfor har vi ingen planer om, og ser heller ingen grunn til, å legge til en advarsel.»

De overordnede klagene som har haglet i retning serien (i alle fall ifølge The Mail-artikkelen) har fokusert på hvordan forholdet mellom prins Charles og prinsesse Diana ble fremstilt. De noe smalere klagene ble samlet sammen i den ovennevnte The Guardian-artikkelen, og tar for seg litt mer artige detaljer som eksempelvis fisketeknikken brukt av prins Charles i serien.



Sesong fire av «The Crown» ble nylig sluppet på Netflix, mens sesong 5 og 6 er i produksjon.

Må det være historisk korrekt, da?

I Storbritannia såvel som i Norge finnes det en del folk som fyrer seg kraftig opp av at disse seriene ikke stemmer overens med den historiske kanon, og det har en tendens til å bli særlig høylytt om det er snakk om kongehusene. Emnet er tydeligvis sårt, men der «Atlantic Crossing» omhandler hendelser som nå stadig færre førstehåndskilder husker, har «The Crown» nå rukket å komme seg til 80-tallet, en periode mange nålevende briter har relativt friskt i minnet – og et personlig forhold til.



Her hjemme i Norge er det først og fremst historikere som har gått i bresjen for en mer konservativ fremstilling av de historiske personlighetene, men andre verdenskrig er fortsatt noe som engasjerer, og den mer teoretiske diskusjonen om hva som egentlig skjer når fiksjonsserier forkludrer vår historiske hukommelse bør være interessant for de fleste.