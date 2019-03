Nå kan du endelig få EKG-måling fra Apple Watch 4

Apple har endelig fått klarsignal for å låse opp elektrokardiogramfunksjonen i Apple Watch 4 i Europa.

Funksjonen har vært tilgjengelig i USA siden desember 2018, men slippes nå også i andre deler av verden.

Legg merke til at det kun er den fjerde utgaven av Apple Watch som støtter dette, da den har den nødvendige teknologien bygget inn i kroneknotten og baksiden av klokken.

Muligheten til å måle ujevn hjerterytme (eller mer spesifikt atriell fibrillasjon der de ulike hjertekamrene slår i utakt, noe som kan føre til slag) skal derimot komme til alle Apple Watch-modeller.

Se hvordan Apple Watch 4 klarer seg på vår liste over de beste smartklokkene

Er Apple Watch vanntett?

Til hjertet av saken

Apple viser til at AF Association (en internasjonal organisasjon som jobber med bevisstgjøring rundt hjerteflimmer) anslår at det finnes 1,5 mill. mennesker i Storbritannia som har hjerteflimmer, men at 500.000 av dem ikke er diagnostisert. Det er her Apples funksjon skal gjøre nytte for seg.

Samtidig må vi legge til at størsteparten av disse menneskene er eldre mennesker, og det er ikke den gruppen av befolkningen som vanligvis kjøper Apple Watch.

Hvis du har Apple Watch 4 og opplever at hjertet oppfører seg uregelmessig, kan du ta en 30 sekunders EKG-test. Resultatet blir lagret i Health-appen på iPhone, og det kan derfra eksporteres til en PDF som kan leveres til legen din.

Funksjonen rulles ut som en del av WatchOS 5.2 som er tilgjengelig nå.

Dagens rimeligste varianter av Apple Watch 4: ? Apple Watch Series 4 GPS, 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band 4 390 kr View Apple Watch Series 4 GPS, 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band 4 390 kr View Apple Watch Series 4 GPS, 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Loop 4 390 kr View Apple Watch Series 4 GPS, 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Loop 4 390 kr View Apple Watch Series 4 GPS, 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band 4 390 kr View Show More Deals