Nå er PlayStation Now lansert i Norge

Sony melder i dag på sin offisielle blogg at PlayStation Now endelig er tilgjengelig i Norge.

Dermed får du nå tilgang til å strømme over 600 spill over nett til en fast månedlig pris, og tjenesten kan brukes både på PS4 og PC.

Det er ikke lenge siden vi skrev om at Sony hadde åpnet for beta-testing av tjenesten i Norge, og den offisielle lanseringen kommer dermed tidligere enn først antatt. Grunnen kan kanskje være at Sony ønsker å ta en størst mulig del av markedet før Google og Apple lanserer sine tilsvarende tjenester.

Sony skryter av at du får tilgang både til nye spill som Mortal Kombal X, For Honor og WWE 2K18, kritikerroste PlayStation-eksklusive spill som Bloodborne, The Last of Us og God of War III Remastered og en rekke klassiske PlayStation-spill fra langt tilbake i tid.

Har du en PlayStation 4-konsoll gir også tjenesten anledning til å laste ned spillene og spille dem lokalt. Velger du å spille ved hjelp av strømming, får du mulighet til å plukke opp nøyaktig der du slapp og du kan fint veksle mellom PC og PS4 etter eget ønske.

PlayStation Now koster 145 kr i måneden, men du kan eventuelt også binde deg for 12 måneder og betale 975 kr, noe som utgjør ca. 80 kroner i måneden. Du får i tillegg også en 7 dagers gratis prøveperiode så du kan teste selv hva du synes om tjenesten før du betaler.

Du kan lese mer om tjenesten og hvordan du melder deg opp her.