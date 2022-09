Molde – Gent: Slik ser du Conference League-kampen uansett hvor du befinner deg

Molde – Gent

Molde – Gent Dato: Torsdag 8. september

Klokkeslett: 21:00

Arena: Aker Stadion, Molde

Norsk TV-kanal: Viasport 1

Se kampen på nett: Viaplay (opens in new tab)(opens in new tab)

Molde – Gent: Molde er tilbake i Europa og skal spille Conference League. Første kampen er mot belgiske Gent, laget som er forventet å vinne gruppen. Molde sin kamp om avansement blir nok mot Djurgården og hvem av de lagene som blir nummer 2. i gruppa. Likevel så har Molde vært ute en Europa-natt før og kan slå fra seg om ting klikker deres vei.

Hjemme i Norge er Molde suverene og slo sist fredag liga-toer Bodø/Glimt hele 4-1. De blåkledde topper tabellen og de har allerede en hånd på Eliteserie-pokalen. Denne komfortable ledelsen kan være med å senke skuldrene når de skal spille Conference League i høst.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Molde sin Conference League-kamp i Norge.

Molde – Gent slik ser du kampen i Norge

(opens in new tab) I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til UEFA Conference League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på Viasat 4. Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement.



Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Total (opens in new tab)-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Europa-League, så er det ingen vei utenom abonnement.

Viaplay Total (opens in new tab), som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 349 kroner i måneden (opens in new tab).



Gent er et topplag fra Belgia. Laget har vært i flere europacuper før og har erfaring fra øverste nivå – Champions League. I laget finner vi nordmannen Jens Petter Hauge som er på lån fra Frankfurt. Det er et godt lag som kommer på besøk, men det skal være mulig for Molde å gi dem motstand. I alle fall om man ser på formen i hjemlig-liga. Molde har 8 strake seiere i Eliteserien og har ikke tapt siden mai, Gent kommer inn i kampen etter ett 2-1 tap borte mot tabellnabo Charleroi. Laget har startet ligaen ok med tre seire, to tap og to uavgjort. Med andre ord så er det bare å gi gass for hjemmelaget, for her kan det bli poeng og en god start på Conference League-eventyret.

Molde – Gent: Slik ser du kampen uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne UEFA Europa Conference League på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene på Viaplay/Viasat 4 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2022.

Uefa Conference League: Gruppe F

Molde

Gent

Shamrock Rovers

Djurgården

Molde sine kamper i Conference League