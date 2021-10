Millioner av Microsoft Teams-brukere får seg snart en ubehagelig overraskelse

Microsoft har avslørt at de snart kommer til å trekke tilbake støtten for samarbeidsplattformen Teams på eldre Android-versjoner.



I et innlegg i Microsoft 365-administrasjonssenteret, presenterer selskapet en plan for når Microsoft Teams skal pensjoneres på Android 5, 6 og 7.



Støtte for Teams på Android 5 vil trekkes 1. mars, 2022, mens Android 6 og 7 kommer til å beholde støtten frem til henholdsvis 1. juli og 1. september.



Etter de ovennevnte datoene vil, ifølge Microsoft, selskapet ikke tilby «aktiv utvikling og utbedring av programvarefeil», men de seneste støttede versjonene kommer likevel til å være tilgjengelige via Google Play to måneder etter at den offisielle støtten utgår.

Microsoft Teams på Android

Selv om de aller fleste Android-brukere kjører nyere versjoner av operativsystemet, og dermed ikke blir påvirket av denne forandringen, så er det likevel flere millioner kunder som nå blir rammet.



Ifølge de seneste tallene fra StatCounter kjører 11,69 % av Android-brukere per nå enten Android 5, 6 eller 7. Tidligere i år annonserte Google at det er over tre milliarder aktive Android-enheter på verdensbasis.



Hvis man gjør et kjapt overslag kommer man dermed frem til at omlag 360 millioner Android-enheter derfor ikke lenger kommer til å ha tilgang til en støttet versjon av Teams-klienten innen slutten av neste år, når pensjonsprosessen er overstått.



Man kan selvsagt anta at en viss andel av de aktuelle brukerne kommer til å oppgradere OS-et, eller enheten, innen den tid. De aller fleste bedrifter tilbyr ansatte smarttelefoner og nettbrett som innehar nyere versjoner av Android, av sikkerhetsmessige årsaker. Likevel vil det fortsatt være mange potensielle Teams-brukere som neste år ikke vil ha tilgang til videokonferanseverktøyet på mobil.



Selv om Microsoft bekreftet at planene medfører riktighet til TechRadar Pro, avslo selskapet muligheten til å utdype om bakgrunnen for avgjørelsen om å avslutte støtten for eldre Android-enheter.