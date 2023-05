Meta har offentliggjort at deres neste Quest Gaming Showcase-arrangement vil gå av stabelen 1. juni. Her blir vi lovet at det skal avdukes dobbelt så mange spill, apper og oppdateringer som ved tilsvarende anledning i 2022.

Som vi har opplevd de foregående årene, gir disse arrangementene Meta en anledning til å avduke VR-programvaren de og deres samarbeidspartnere har arbeidet med til headsettene de seneste årene, altså til Oculus Quest 2 (Åpnes i ny fane) og Meta Quest Pro (Åpnes i ny fane). Disse årene har gitt oss noen solide lanseringer, der vi i 2021 og 2022 fikk noen av de beste spillene til Oculus Quest 2 (Åpnes i ny fane). Dermed venter vi oss også mange spennende lanseringer under årets arrangement.

En lansering vi derimot ikke venter oss ved dette arrangementet, er Oculus Quest 3 (Åpnes i ny fane). Eller noen annen maskinvare til VR, for den sakens skyld. Meta vil kanskje benytte muligheten til å gi oss en sniktitt av det kommende headsettet, men den fullverdige lanseringen er nok reservert til arrangementet Meta Connect 2023 i oktober – om vi ser på hvordan Meta gjennomfører sine arrangementer. Showcase-arrangementet i juni handler vanligvis for det meste om programvare, mens October Connect pleier å ta for seg maskinvare.

Hvis du vil følge med på Meta Quest Gaming Showcase 2023, sparkes dette i gang 1. juni 2023, kl. 19.00 norsk tid. Meta har ennå ikke avslørt hvor og hvordan du kan hekte deg på arrangementet, men vi kan vente oss at de deler lenker til direktestrømming på Facebook og YouTube temmelig snart.

Hva venter vi oss av sommerens Meta-arrangement?

Men la oss ikke dvele for lenge ved det vi ikke får se. Vi kan heller bruke tiden på gjette på hva vi faktisk vil få se når det gjelder Quest 3 under det kommende arrangementet.

Som nevnt ovenfor, har Meta allerede fristet oss med at årets begivenhet vil by på «dobbelt så mange nyheter» som under tilsvarende arrangement i 2022. I fjor ble vi traktert med 12 nye spill og oppdateringer (Åpnes i ny fane). Dermed kan vi vente oss 24 kunngjøringer i år.

Vi forestiller oss at mange av avdukingene er knyttet til programvare vi allerede har etablert et godt forhold til. Dette kan for eksempel komme i for av en ny bane til Walkabout Mini Golf (Åpnes i ny fane), en ny musikkpakke til Beat Saber (Åpnes i ny fane) eller kanskje et nytt område man kan utforske i Gorilla Tag (Åpnes i ny fane) – blant mye annet.

I tillegg er det mange prosjekter Meta har gitt forhåndsreklame, men ennå ikke har lansert. Her er det bare å følge med! Under fjorårets showcase fikk vi en avduking i form av Ghostbusters VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord , noe vi trolig får et gjensyn med – og kanskje også en lanseringsdato, om vi er riktig heldige. Kanskje vi endelig også får høre mer om GTA: San Andreas VR, som ble gitt forhåndsreklame under Metas Showcase i 2021, og som vi ikke har hørt noe om siden.

Det vil helle rikke overraske oss om Meta dessuten kom med fler opplysninger om strømming med Xbox Game Pass og Microsoft Office-apper som skal bli tilgjengelig via VR-maskinvaren. Under avdukingen av Meta Quest Pro på Meta Connect 2022 (Åpnes i ny fane), hintet Meta og Microsoft om at Xbox-strømming og Office-pakken skulle bli tilgjengelig for Quest-headsettene. Hvis vi er riktig heldige, gir juni-arrangementet oss svar på når disse appene faktisk blir tilgjengelige.

Noe det er litt vanskeligere for oss å gjette på, er hvilke nye spill og apper som vil bli avduket, men vi har gjort oss noen tanker om dette.

For det første venter vi (eller håper, i det minste) at blandet virkelighet (MR) kommer på menyen for alvor. Meta Quest Pro og andre MR-headset (som HTC Vive XR Elite (Åpnes i ny fane)) hemmes av den desperate mangelen på gode spill og apper til MR. Men ettersom Quest 3 også er ment å betjene MR, ville det vært fornuftig av Meta å fylle opp katalogen litt, slik at spillerne kan få fullt utbytte av maskinvarens evner. Da vil kanskje heller ikke nåværende Meta Quest Pro-eiere føle seg like utstøtt.

Noe vi håper, men ikke helt tør å tro på, er Call of Duty VR. VR-headsettene er vertskap for mange spennende spill, men mangelen på store og ikoniske konsollklassikere er påtagelig. Spill som GTA San Andreas VR og Call of Duy VR vil endre dette, og trolig tiltrekke en mengde nye spillere til denne plattformen.

Tanken er ikke helt fjern. Activision Blizzard – som eier Call of Duty – er i ferd med å bli kjøpt opp av Microsoft. Som kjent er Microsoft allerede i forhandlinger med Meta når det gjelder programvare til Quest.

Med tanke på hvor lang tid det tar å utvikle spill, og nevnte oppkjøp har støtt på juridiske problemer i Storbritannia (Åpnes i ny fane), kan dette ta tid. Men avtalen har ligget i kortene i mer enn ett år nå, og det er ikke helt utenkelig at utviklingen allerede er påbegynt.

Men du trenger ikke å klamre deg for hardt til håpet. Dette er ennå en fjern drøm, og vi ville bli fullstendig himmelfalne om Call of Duty VR faktisk blir avduket under Metas juni-arrangement. Men det vil komme mye annet å glede seg over, og i mellomtiden kan du kose deg med de beste VR-spillene (Åpnes i ny fane) som allerede er tilgjengelige for Quest-headsettet ditt.

