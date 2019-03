Man kan nå laste ned Windows 10 Redstone 5 ISO-filer og installere OS-et på nytt

Hvis du har lyst til å teste en fremtidig versjon av Windows 10, så har man nå fått muligheten. Microsoft har nå muliggjort en fullstendig installasjon (fra scratch) av Windows 10 Redstone 5, da ISO-filene til den kommende storoppdateringen har blitt gjort tilgjengelige på selskapets hjemmeside.



ISO-filer er i bunn og grunn speilbilder av disker som muliggjør produksjon av CD-er, DVD-er eller minnepinner man kan boote (starte opp datamaskiner) fra. Disse kan eksempelvis så brukes til å gjennomføre en full installasjon av Windows 10 Redstone 5.



Mange foretrekker en slik type installasjon, siden det betyr at man ikke behøver å gjøre en oppgradering av den eksisterende Windows 10-utgaven man har. Installerer man fra bunnen av blir alt rusk og rask fjernet, og det er gode muligheter for at OS-et både blir raskere og mer stabilt. Det betyr også at man kan installere Windows 10 Redstone 5 på en ny PC (eller harddisk) uten først å ha måttet installere Windows 10 (for så å oppgradere).



Selv om Microsoft har jobbet med Redstone 5 en god stund så er dette første gangen ISO-filene har blitt gjort tilgjengelige. Ikke bare gjør dette at Windows 10 Redstone 5 kan testes av langt flere personer, det er også et tegn på at den ferdige utgaven av den neste store Windows 10-oppdateringen ikke er langt unna.

Du kan laste ned Windows 10 Redstone 5 ISO-filene fra Microsofts Insider Preview-nettside.

Kilde: Thurrott.com