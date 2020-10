Løsningen på batteriproblemet i iOS 14 er å slette alt på både iPhone og Apple Watch

Enkelte brukere som har Apple Watch paret med iPhone-telefoner har merket utstrakte problemer etter å ha oppdatert til iOS 14 og watchOS 7.



Det er et mareritt-scenario for både Apple og deres kunder, og det later til at den eneste måten å fikse det på er å gjenopprette fabrikkinnstillinger på både Apple Watch- og iPhone-enhetene dine. Det er også viktig at du er sikker på at du har en sikkerhetskopi av det du har på telefonen din på iCloud før du velger å slette alt ved å gjenopprette fabrikkinnstilinger.



Apple la forrige uke ut en guide som går gjennom en rekke detaljer rundt problemer som brukere har innrapportert, inkludert manglende helse-data og treningsruter, treningsapper som ikke fungerer (nekter å kjøre) og «større bruk av strøm på iPhone eller Apple Watch.»

Sjokkerende nok er Apples foreslåtte løsning å slette paringen til iPhone, ta sikkerhetskopi av begge enhetene ved hjelp av iCloud, og å gjenopprette begge til fabrikkinnstillinger. Hvis du ikke per nå betaler for plass på iCloud kan det være at du først må gjøre klar litt ekstra plass, slik at du er helt sikker på at du får plass til sikkerhetskopiene. Deretter må du importere dataene tilbake til enhetene, etter at du har fått drevet ut hva nå enn det er som har forårsaket problemene.

iOS 14-vansker har vært et pågående problem helt siden Apple lanserte programvaren, noe som ikke er helt uvanlig når det gjelder et nytt operativsystem. Det som dog ikke er vanlig er at et problem er så drastisk at det ikke kan ordnes via en oppdatering (iOS 14.0.1 er forresten tilgjengelig nå, men oppdateringen tilbyr ingen løsning på de ovennevnte problemene.)



Merk at oppdateringen bare tar for seg én batterifeil, spesifikk til Apple Watch-brukere som har problemer med helse-data. Hvis iOS 14 forårsaker et hopp i strømforbruk, men du ikke har merket noen andre problemer, eller du ikke eier en Apple Watch, så er det å gjenopprette iPhone-en din en unødvendig (og risikabel) øvelse, for ikke å snakke om bortkastet tid. I så fall er det bare å smøre seg med tålmodighet og håpe på at en fremtidig, mindre drastisk, løsning dukker opp i form av en fremtidig oppdatering fra Apple.

Det er likevel slik at det å slette alt på din iPhone og Apple Watch ikke er store operasjonen, men du bør holde tunga rett i munnen når du følger instruksjonene, slik at du ikke mister noe viktig.



Først må du fjerne paringen mellom Apple Watch og iPhone via Watch-appen. Dette vil automatisk lage en sikkerhetskopi av dataene til klokken på din iPhone, mens man samtidig sletter alt av innhold og innstillinger.



Deretter må du gå til iCloud-innstillingene. Vær sikker på at du har huket av for at enheten skal ta sikkerhetskopi av Helse-appen, velg så iCloud-sikkerhetskopi og så «Sikkerhetskopier nå» for å ta en sikkerhetskopi av alle data på iPhone- og Watch-enhetene dine. Hvis du ikke får det til, så må du antageligvis ta en titt på hva du har lagret på telefonen din, og kanskje også fjerne gamle iCloud-sikkerhetskopier, slik at du får plass.

Etter at du har tatt en sikkerhetskopi av iPhone-en din til iCloud er det tredje steget det du har gruet deg til: Under «Innstillinger», velg «Generelt», så «Nullstill», deretter «Slett alt innhold og alle innstillinger.»



Nå bør telefonen din være «fikset» og klar til å ta i mot dine sikkerhetskopierte data. Slå den på, og velg at telefonen skal gjenopprettes fra iCloud-sikkerhetskopien. Så, når du så åpner opp Watch-appen, parer du telefonen med Apple Watch på nytt, og velger så at du skal gjenopprette fra sikkerhetskopien i appen, slik at du får alle dataene dine tilbake.



Det som ikke er klart er om denne metoden vil få med seg alt som mangler av GPS og helse-data. Likevel får man i det minste bukt med strømforbruk-problemet, slik at du i fremtiden trygt kan trene uten at telefonen og klokka segner om midt i økten.

