Amazon viser frem 23 karakterer i nye plakater fra «The Lord of the Rings»-TV-serien

De første karakterplakatene fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» har dukket opp på nett – men, kanskje ikke så overraskende, så får vi ikke se stort.



Det var Amazon Prime Videos offisielle Twitter-konto som la ut bildene den 3. februar, og de 23 digitale plakatene er et fremragende eksempel på hvordan man skal piske opp stemning i en fanskare som tørster etter stadig mer informasjon om den kommende TV-serien.



I de tallrike plakatene fra «The Rings of Power» får vi se en rekke av det vi regner med er seriens hovedpersoner. Aberet er at ingen av ansiktene avsløres, hvilket med andre ord vil si at vi fortsatt ikke vet hvilke skuespillere som står bak hvilken karakter. Utsnittet, som viser midjer opp til hals, inneholder forskjellige klær og rustninger, våpen samt andre ting karakterene holder i.



Se alle de 23 plakatene i bildegalleriet nedenfor:

Bilde 1 av 23 En dverg poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 2 av 23 En gullmusset karakter poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 3 av 23 En menneskekarakter poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 4 av 23 En høytstående menneskekarakter poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 5 av 23 En karakter (fra Númenor?) poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 6 av 23 En alv eller et menneske med en pergamentrull poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 7 av 23 En karakter med en pil i hånden poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 8 av 23 En person med sigd poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 9 av 23 En mann med et ødelagt sverd poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 10 av 23 En kriger fra Rohan poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 11 av 23 En person holdende eikenøtter poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 12 av 23 En person med en klubbe i hånden poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 13 av 23 En person med en håndfull bær poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 14 av 23 En person med et sammenrullet ark poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 15 av 23 En person med foldede hender poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 16 av 23 En person med et rep over skuldren poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 17 av 23 En kvinne med blomster i hendene poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 18 av 23 En kvinne med en bok poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 19 av 23 En karakter med påfallende oransje erme poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 20 av 23 En karakter med skinnende rustning poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 21 av 23 En person holdende i et eple poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 22 av 23 Sauron poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios) Bilde 23 av 23 En høytstående karakter poserer i en plakat fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios)

Selv om identiteten til karakterene foreløpig ikke har blitt avslørt av Amazon, så er det mulig å dedusere litt av hvert på bakgrunn av bildeinnholdet.



Det første bildet, for eksempel, er helt tydelig en dvergekriger, eller kanskje til og med en konge. Kan det være snakk om Durin III, eller kanskje Narvi, med det lange røde skjegget? Den nest siste plakaten, på sin side, kan nesten ikke være noen andre enn Sauron, siden designet ligger såpass tett på Peter Jacksons versjon. Den tiende plakaten later til å vise en kriger fra Rohan – vi er rimelig sikre her på grunn av hestehodet – mens bilde nummer 20 kan være enten Glorfindel (på grunn av rustningen og sverdet) eller Isildur (på grunn av ringen.)



Vi vet at «The Rings of Power» kommer til å ha en besetning på 39 hoved- og biroller i første sesong, så det er fortsatt 16 karakterer vi ikke ennå har sett i plakatform. Selv om vi vet hvilke skuespillere som kommer til å være med i Prime Video-serien, så har vi knapt noen anelse om hvilke personer som spiller hvem fra Tolkien-universet.



Det vi vet er at Morfydd Clark (kjent fra «Saint Maud») kommer til å spille en ung Galadriel, og det er bekreftet at Lenny Henry kommer til å traktere en Harfoot (en av Hobbit-familiene.) Rent bortsett fra disse har det ikke blitt bekreftet andre rollebesetninger.



Det er forhåpentligvis ikke lenge til vi får mer informasjon. «The Lord of the Rings: The Rings of Power» er planlagt lansert, på Amazon Prime Video, den 2. september 2022.

Kommentar: Kan dette bety at en trailer er på vei?

Det første bildet fra offisielt hold fra «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Image credit: Amazon Studios)

Det er mulig. Dette er tross alt andre gang på to måneder vi har fått ny informasjon om «The Rings of Power» fra Amazon Studios.



I januar ble det lagt ut en video på omtrent et minutt som avslørte det fulle og hele navnet til Amazons TV-versjon av Tolkien-universet – altså «The Lord of the Rings: The Rings of Power». Nå, to uker senere, har vi fått det første innblikket i hvordan karakterene, som vil være sentrale i sesong én av serien, kommer til å se ut.



Det later derfor til at Amazon Studios nå har fått markedsføringskampanjen ordentlig i gang. Serien, som finner sted i det andre tideverv i Arda, ser utvilsomt ut til å bli det mest ambisiøse fantasy-prosjektet i 2022, så det er på tide at PR-maskineriet rulles i gang.



«The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring», den første boken i Tolkiens legendariske trilogi, ble ikke utgitt før den 29. juli 1954, så det er en viss mulighet for at Amazon kommer til å vente med den første traileren til den magiske datoen. Vi synes det hadde passet svært så godt.



Vi klager selvsagt ikke om Amazon Studios lanserer en aldri så liten teaser før den tid. Det eneste vi har blitt servert hittil er en lanseringsdato, et kryptisk bilde, tittelen og 23 karakterplakater. Nå er det på tide med mer substans. Vær så snill, Amazon!