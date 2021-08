Amazons Ringenes herre-serie kommer september 2022

Den sagnomsuste Ringenes herre-serien fra Amazon har nå endelig fått en lanseringsdato: 2. september 2022, ifølge en tvitring fra offisielt hold.



Tvitringen inneholdt ikke bare datoen – men også et enkelt stillbilde fra serien, av en person ikledd hvitt på en grønn ås med utsikt til en stor hvit by i bakgrunnen, og en solnedgang som belyser to enorme trær. Tolkien-nerdenes tidsalder har kommet, nå er det på tide å komme i gang med spekulasjonene.

Selv om det er skuffende å høre at vi må vente et helt år på Ringenes herre-serien, så passer det godt sammen med det vi har hørt av rykter om innspillingen – i juli fikk vi høre av skuespiller Benjamin Walker at produksjonen fortsatt var på sett. Gitt at CGI-kvaliteten i skjermbildet er såpass forseggjort, og at førstesesongen skal ha et budsjett på hele 465 millioner dollar, så gir det mening at Amazon kommer til å trenge god tid på å bygge en digital verden Midgard verdig.

Tolkiens bakteppe

Takket være synopsisen vi ble servert i januar, vet vi at Amazons Ringenes herre-serie kommer til å dreie seg rundt det andre tideverv i Midgard, da «enorme krefter ble kreert, kongedømmer ble bygget og falt i ruiner, usannsynlige helter ble testet, håp hang i de tynneste av snorer og den største ondskapen som noensinne hadde utspring i Tolkiens penn truet med å dekke hele verden i mørke.»



Ondskapen det er snakk om er antakeligvis Sauron, og vi regner med at serien kommer til å utforske hvordan den falne maiaen tok over stafettpinnen som hovedskurk fra Morgoth (den største trusselen i det første tideverv), og hvordan han barket sammen med det Atlantis-lignende kongedømmet Númenor – og det resulterende fangeoppholdet, som i lengden ikke holdt.



Det høres kanskje ut som Amazon har sluppet mer informasjon enn de faktisk har, men det er fordi denne informasjonen allerede befinner seg i «Silmarillion», den gedigne samlingen historier, publisert i 1977, som tar for seg tiden før «Ringenes herre»-historien. Vi kan se konturer av det som utspilte seg i denne boken i åpningsscenene til Peter Jacksons «Ringenes herre: Ringens brorskap», da den såkalt siste alliansen mellom alver og mennesker klarte å bekjempe Sauron og avslutte det andre tideverv.



Tvitringen fra Amazon kan altså inneholde et bilde som viser Númenor – kanskje. Strukturene i bakgrunnen har vitterlig de samme hvite steinene og avrundede designet som Godor, i Peter Jacksons trilogi. Kanskje mer interessant er de to trærne man kan se i bakgrunnen, som nesten må være Telperion og Laurelin, trærne i sølv og gull i «himmelriket» Valinor, som lyssatte verden – og som ifølge Tolkien kunne sees fra øyriket Númenor, som befant seg mellom gudeverdenen og Midgard.

Den hvite figuren som ses i forgrunnen, og som skuer utover landskapet, kan være en person fra Númenor – kanskje Ar-Pharazôn, den siste kongen, som til slutt ble betatt av Sauron – eller muligens svikets mester, Sauron, kledd i hvitt for å lure menneskene han kom i kontakt med (han var kjent for å ta på seg en ham som utstrålte skjønnhet og fredelighet.) Som det står i Silmarillion (på originalspråket): “And [Sauron] was crafty, well skilled to gain what he would by subtlety when force might not avail. Therefore he humbled himself before Ar-Pharazôn and smoothed his tongue; and men wondered, for all that he said seemed fair and wise.”



Det kan selvsagt også være noen helt andre. Amazons nye storserie kommer antakeligvis til å inneholde drøssevis med karakterer, og inntil vi får flere nyheter (og eventuelt bilder og videosnutter) fra offisielt hold, er det lite annet å gjøre enn å godte seg med alle spekulasjonene om hva vi har i vente fra den nye Ringenes herre-serien.