Lanseringsdatoen til OnePlus 8T bekreftet: 14. oktober

Vi har egentlig aldri vært i tvil om at OnePlus 8T har vært på vei, men nå er det bekreftet, og enda mer gledelig: selskapet har informert oss om nøyaktig når telefonen kommer til å bli annonsert.



Den store dagen er 14. oktober (en onsdag), og OnePlus 8T blir altså annonsert via en livestrøm klokken 16:00. Selskapet brukte også OnePlus 8T-navnet når annonseringen ble annonsert, så nå vet vi også med sikkerhet at den kinesiske telefonprodusenten ikke har funnet på noe helt nytt på denne fronten.



Ikke mye annet vites om telefonen, men selskapet hevder at «kommende OnePlus 8T kommer til å ha en rekke nye og forbedrede teknologier som kommer til å heve OnePlus-opplevelsen til nye høyder.»

Pete Lau, grunnlegger og administrerende direktør i OnePlus la også til at «vi nok en gang legger lista høyere når det gjelder den helhetlige brukeropplevelsen, dette takket være en del ny funksjonalitet som vi gleder oss til å introdusere for første gang i en OnePlus-enhet.»

Raskere lading og prosessor

Spørsmålet blir da: hva kan den nye og forbedrede funksjonaliteten være? Vel, det vi baserer oss på per nå er rykter og lekkasjer, men det er snakk om en enda raskere lading, på 65 watt, fire kameraer på baksiden, inkludert et nytt portrett-kamera med nytt portrett-objektiv og en Snapdragon 865 Plus.



Det har også vært snakk om at standardvarianten av OnePlus 8T kan ha en skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens – noe som frem til nå har vært forbeholdt Pro-modellene. Apropos Pro så har ikke OnePlus bekreftet at en Pro-modell også er på trappene, men basert på foregående lanseringer, så er det sannsynlig at vi også denne gangen kommer til å bli servert en OnePlus 8T Pro.



Vi kommer til å følge lanseringen med argusøyne, så kom innom den 14. oktober for alle detaljene.