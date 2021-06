Lagerbeholdningen av AMD- og Nvidia-skjermkort bedrer seg – prisene kan falle raskt

Lagerbeholdningen av skjermkort bedrer seg, og de spinnville prisene, som har dukket opp på grunn av ekstrem etterspørsel og spekulanter, har startet å bedre seg – særlig når det gjelder Nvidias nyeste skjermkort, ifølge en ny artikkel.



Det tyske teknologinettstedet 3DCenter har tatt en ny kikk på skjermkortmarkedet i hjemlandet, og det er svært spennende lesning som nå blir presentert, for ikke snakke om optimistisk – relativt til situasjonen har vært hittil i år, vel å merke.

3DCenter merker seg at prisen på Nvidias nåværende Ampere-kort har gått kraftig ned i pris i tyske butikker, noe som er forårsaket av at tilgjengeligheten har blitt langt bedre.



Nettstedet sier også at det er langt flere kort på markedet når det gjelder alle kort i RTX 3000-serien i Tyskland, rent bortsett fra ett kort, nemlig RTX 3060 Ti, som tydeligvis fortsatt forsvinner ut av butikkhyllene raskere enn de kommer inn.

Prisene på disse Nvidia-kortene var tre ganger så høy som anbefalt utsalgspris i mai, ifølge artikkelen, og nå skal prisene ligge på 91 % over, eller med andre ord nesten dobbel anbefalt utsalgspris. Relativt sett er dette gode nyheter, men prisene er selvsagt fortsatt altfor høye, men samtidig går de fort nedover – og om trenden fortsetter vil forhåpentligvis totalbildet se noe mer normalt ut om relativt kort tid.



Vi krysser i alle fall fingrene for det, og man må selvsagt ha i mente at dette er basert på ett enkelt datasett som har tatt for seg ett enkelt område i verden, så i hvilken grad konklusjonene er generaliserbare gjenstår å se.

AMD, på sin side, har ikke gjort det like bra. Skjermkortene til de rødmuskete har ikke hatt like god fremgang når det gjelder tilgjengelighet, men enkelte modeller har det faktisk gått i riktig retning med. De gode nyhetene er imidlertid at snittprisen på AMD-kortene har gått ned. RX 6000-serien kom seg opp på 114 % av anbefalt utsalgspris i mai, og dette har nå gått ned til 81 % i juni (dog, prisene var faktisk nede i 77 % av anbefalt utsalgspris helt på tampen av mai, så teknisk sett har prisene gått noe opp i juni.)



3DCenters tall viser at AMD antageligvis sliter med å levere nok RX 6800- og 6800 XT-kort til utsalgssteder, og derfor presses ikke 6700 XT-prisene ned i like stor grad som tendensen vi ser hos toppkortene fra Nvidia, siden disse for tiden virker mer tallrike, og dette får innvirkning på Nvidias mer budsjettvennlige modeller.



Når det er sagt, så går det ikke så verst når det gjelder prisen på AMDs RX 6700 XT. Prisene ligger nå på 67 % over anbefalt utsalgspris, men det største fallet i pris finner vi i flaggskipet RX 6900 XT, som ligger 59 % over.

Konkurranse presser prisene ned

Som 3DCenter merker seg later det nå til å utspille seg en priskrig mellom tyske butikker, som hele tiden prøver å overgå hverandre når det gjelder pris, slik at utsalgsstedene skal klare å selge unna kortene til dagens høye pris før prisene faller ytterligere. Selv om markedet er ganske opphetet akkurat nå, så er det likevel ikke sikkert at de store fallene vil vedvare, men vi håper i det lengste på at dette er en del av en større trend som vil føre til en normalisering av prisnivået på sikt.



Selv om denne undersøkelsen kun gir oss spesifikk innsikt i det tyske markedet, så burde det til en viss grad være gjeldende for tilgjengeligheten i andre land – noe som ikke er spesielt overraskende, gitt at lagerbeholdningene på verdensbasis har bedret seg noe på grunn av ferske hendelser i Kina.



Skjermkort-etterspørselen innen kryptoutvinning har falt som en stein takket være nedgangen i kryptovalutaprisene, og samtidig har Kina begynt regulere aktiviteten til kryptoutvinnere, hvilket nå også gjelder Sichuan-regionen. Dette skal allerede ha hatt en effekt på skjermkortprisene i Kina – som nå har falt betraktelig – men også i Australia, der lagerbeholdningen av kort etter sigende begynner å nærme seg nivåer lignende de før pandemien (prisene skal også ha blitt rimeligere.)



Det er med andre ord mange grunner til å være optimistisk når det gjelder korreksjonen av de ekstreme skjermkortprisene, men akkurat nå er «rimelig» fortsatt et relativt begrep. Dagens priser ligger fortsatt skyhøyt over de anbefalte utsalgsprisene – og selv om vi kommer ned på et normalisert nivå, så er ikke akkurat de nye kortene billige i utgangspunktet (særlig ikke når det gjelder midtsjikts- og toppmodeller.)

