RTX 3080-prisene snart på vei ned i kjølvannet av Bitcoin-nedgangen, ifølge Nvidia-partner

Kryptovaluta-boblen som sprakk forrige måned gjorde mer enn bare å senke prisen på Bitcoin med titusenvis av dollar, nedgangen førte også til at etterspørselen etter skjermkort sank i Kina, og GPU-prisene kan dermed bli lettere å hanskes med for alle oss andre.



Nvidia-partner ASRock melder at de forventer at salget av skjermkort fortsatt kommer til å vokse i en forrykende fart i år, ifølge Digitimes. På tross av dette skal den synkende etterspørselen etter Nvidia Ampere- og AMD Big Navi-kort i Kina føre til rimeligere priser for skjermkort generelt.



Kina forlenget nylig forbudet mot kryptoutvinning, og har generelt slått hardt ned på kryptovaluta via å pålegge finansielle institusjoner og betalingsløsninger en stopp i prosesseringen av transaksjoner som involverer kryptovaluta.



Kina står for omtrent 65 % av planetens utvinningskapasitet når det gjelder Bitcoin, så at Kina opptrer såpass aggressivt kommer til å få stor innvirkning på etterspørselen etter skjermkortene i de øverste segmentene, som gjerne brukes til utvinning.

Denne effekten er svært etterlengtet. Tidligere denne uken viste en analyse av de globale skjermkortsalgene for første kvartal 2021 at opptil 25 % av alle skjermkort solgt (i foregående kvartal) ble kjøpt av kryptoutvinnere.



ASRock, på sin side, sier denne uken at overskuddet i første kvartal økte med 167 % kontra samme periode i fjor, noe som i stor grad var grunnet salget av skjermkort. Tom's Hardware merker seg at dette betyr at første kvartal i 2021 er ASRocks mest innbringende noensinne, på tross av vanskeligheter i hovedkort-delen av selskapet, grunnet produksjonsproblemene i halvlederindustrien.

Salget av skjermkort forventes å utgjøre 20 % av selskapets totale salg i andre kvartal av 2021, mens hovedkortsalgene skal stå for 50 %. Selskapet melder også at de forventer at mengden enheter i AMD-sortimentet skal øke i andre halvdel av året, etter at AMD har gjort justeringer i produksjonskapasiteten, samt andre deler i forsyningskjeden.

Takk til Elon – og ser vi nå konturene av slutten på den store skjermkortkrisen?

Selv om vi håpte at Elon Musks Bitcoin-klovnerier forrige måned ville føre til en kollaps i kryptomarkedet, og frigjøre skjermkort til annet bruk enn å pumpe CO2 ut i lufta via meningsløs prosessering, så hadde vi ærlig talt ikke helt troen – og vi trodde i alle fall ikke at det ville skje såpass raskt.



Det er klart at valgene Kina nå har tatt har hatt langt mer innvirkning enn Elon Musks uttalelser, men vi ser også for oss at Tesla snart også vil snu når det gjelder Bitcoin (i alle fall når det gjelder hvordan selskapet forholder seg til skjermkortmangelen). Hvis ASRocks tall og projeksjoner viser seg å stemme, så kan det faktisk være at vi snart vil oppleve et løft i tilgjengeligheten av skjermkort i midt- og toppsjiktet – et problem vi smertelig har måttet tåle i snart et år.



At AMD har finjustert sine prosedyrer og effektivisert forsyningskjeden er gode nyheter for alle som har planer om å skaffe seg et nytt skjermkort i forkant av lanseringen av RTX 4000-serien, men den virkelig gode nyheten er at etterspørselen fra kryptoutvinning-segmentet nå begynner å avta.



Denne uken fikk vi vite at kryptoutvinnere kjøpte 700 000 skjermkort i årets første tre måneder, noe som beint frem er sjokkerende – og det er utvilsomt en del schadenfreude å spore når vi nå vet at disse kortene ble kjøpt til svært høye priser, rett før prisen på kryptovalutaene dalte. Samtidig hjelper denne informasjonen lite hvis du er en av de tusenvis som desperat har forsøkt å kjøpe de seneste skjermkortene fra Nvidia og AMD.

Viktigst av alt er at disse tallene viser oss at krypto-markedet virkelig trenger en time-out, både for forbrukernes skyld og for miljøet. Hvis ASRock har rett, så er det nettopp det som skjer i kryptomiljøet akkurat nå, og det er fantastiske nyheter.