Vi har testet Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

The Nvidia GeForce RTX 3070 Ti leverer ypperlig 1440p-ytelse. Problemet er imidlertid at det er noe alle nyere grafikkort kan. Derfor er det få grunner til å velge RTX 3070 Ti fremfor andre GPUer.

Nvidia GeForce RTX 3070 har i skrivende stund vært på markedet i rundt åtte måneder, og da er det ikke overraskende at Nvidia GeForce RTX 3070 Ti når er kommet. Det er et typisk tidsintervall for oppgraderinger mellom generasjonene. Men når det gjelder de beste grafikkortene er det lite som er typisk akkurat nå. For øyeblikket er det temmelig vanskelig å få kjøpt et nytt grafikkort, eksempelvis RTX 3070, som er det best egnede grafikkortet for de fleste av oss.

Da kunne man jo tenke seg at det ville være fornuftig med en oppgradert versjon av dette grafikkortet, men prisen er helt feil. I USA er startprisen $599, og dermed er Nvidia GeForce RTX 3070 Ti hele 20 % dyrere enn RTX 3070, og du får egentlig ikke så mye mer ytelse å snakke om. I de fleste spill er RTX 3070 Ti var bare 5–10 % raskere i våre tester, og det rettferdiggjør absolutt ikke prisforskjellen. Når markedet normaliserer seg igjen, vil det aldri være noen grunn til at du skulle kjøpe dette kortet.

Men nå som markedet er alt annet enn normalt, men vårt råd er at du bre kjøper grafikkort som ikke ligger noe særlig over veiledende pris. Og hvis det bare er RTX 3070 Ti du kan få tak i, yter det glimrende 1440p i spill, og det kan til og med strekke seg til 4K – selv om dette ikke burde være førstevalget ditt hvis du spesifikt er ute etter et kort til 4K.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Nvidia GeForce RTX 3070 ble tilgjengelig på markedet fra 10. juni, med en startpris i USA på 599 $. Det gjør det en del dyrere enn originalversjonen RTX 3070, som er priset til 499 $. Som nevnt er ikke ytelsesforskjellen mellom de to kortene stor nok til å rettferdiggjøre denne prisforskjellen.

I Norge kan dette kortet være vanskelig å komme over, og vi anbefaler ikke at du spesifikt retter inn jakten mot RTX 3070 Ti, men skulle du slumpe til å finne det til veiledende pris, kan det likevel være et greit kjøp. Men RTX 3070 eller RTX 3080 ville være mer fornuftige valg.

(Image credit: Future)

Prosessor og egenskaper

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti bygger på den samme Ampere- grafikkarkitekturen som de øvrige grafikkortene i RTX 30-serien. I vår test av RTX 3080 gikk vi mer i dybden med denne arkitekturen, men vi kan ta en liten gjenoppfriskning her.

Med grafikkarkitekturen Ampere er den største forskjellen fra forrige generasjons Turing-arkitektur at Nvidia kunne doble FP32-databaner per Streaming Multiprocessor (SM). Det innebærer at for eksempel RTX 2070 Super hadde 2560 CUDA-kjerner over 40 SMs, mens et Ampere-grafikkort med samme mengde SM ville ha 5120 CUDA-kjerner.

I kombinasjon med andre generasjons RT-kjerner og tredje generasjons Tensor-kjerner gir dette Nvidia GeForce RTX 30-serien en temmelig kraftig forbedring fra 20-serien.

Når vi snakker om Nvidia GeForce RTX 3070 Ti spesielt, har vi 48 SM med i alt 6144 CUDA-kjerner, 48 RT-kjerner, 96 Tensor-kjerner og 8 GB GDDR6X-minne på en 256-bit-buss. Det er en temmelig kraftig økning fra den forrige generasjonens RTX 2070 Super. Det er en litt annen sak med RTX 3070.

Den opprinnelige anføreren i mellomsjiktet har 46 SM med 5888 CUDA-kjerner sammen med 8 GB GDDR6-minne på den samme 256-bit-bussen. Dermed betaler du 100 $ mer (gitt at du klarer å få tak i kortet til veiledende pris) for to ekstra miltiprosessorer og raskere arbeidsminne. På papiret skulle dette grafikkortet vært en langt mer velegnet erstatning for RTX 3070 hvis det kostet det samme, i stedet for å ha blitt en langt dyrere arvtager.

Den beskjedne kraftøkningen gir også en høyere TGB (total grafikk-kraft) på 290 W, som også omtrent er det høyeste nivået vi registrerte i våre tester av RTX 3070 Ti. Med et så stort energibehov, anbefaler Nvidia en energiforsyning på minimum 750 W, noe som er en del mer en anbefalte 650 W PSU for standardversjonen RTX 3070. Dermed er trolig RTX 3070 også et bedre valg for dem som bruker mindre omfangsrike kabinetter.

Men til forskjell fra RTX 3070, leveres alle RTX 3070 Ti-kort med Nvidias LHR (light hash rate) kryptovalutabegrensning. Den vil oppdage utvinningsalgoritmen til Ethereum, og begrense grafikkortets hastighet. Dette er et forsøk på å hindre gullgravere i å kjøpe kortet, men tiden vil vise hvor effektivt dette tiltaket er.

Og siden Nvidia GeForce RTX 3070 Ti er et Ampere-grafikkort, kan du også glede deg over Nvidias heftige egenskaper på programvarefronten. RTX Broadcast er kjærkomment, både for strømmere og for alle som deltar i mange videokonferanser. Det filtrerer ut bakgrunnsstøy fra mikrofon og hodetelefoner, og kan også helt erstatte bakgrunnen i bildet uten bruk av greenscreen. Disse egenskapene fungerer langt bedre enn de integrerte løsningene i Zoom og Google Hangouts.

Du kan ikke snakke om RTX 3070 Ti uten å snakke om RTX. Akkurat som de andre kortene i denne generasjonen, har Nvidia GeForce RTX 3070 Ti RT-kjerner, som akselererer strålesporing (ray tracing) og gjør spill som støtter dette … spillbare. I våre dager øker antallet spill som støtter denne teknologien – noe som i stor grad skyldes at grafikkort fra AMD også takler arbeidsbyrden forbundet med strålesporing.

Men det å aktivere strålesporing gir vanligvis ytelsen en solid trøkk, og da er det greit at DLSS (Deep Learning Super Sampling) kommer på banen og avlaster byrden. Denne teknologien benytter AI til å oppskalere spillet fra lavere oppløsning til din vanlige oppløsning. Dermed kan du kjøre mer stæsj uten at spillet reduseres til en lysbildefremvisning.

Hvis du har planer om å presse Nvidia GeForce RTX 3070 Ti opp til 4K, burde du aktivere DLSS når du kan. Denne teknologien har kommet langt i utviklingen siden den første gang ble implementert med Shadow of the Tomb Raider og Metro Exodus, og denne ytelsen får du nesten gratis.

(Image credit: Future)

Design

En av de største ulempene med RTX 3070 og RTX 3060 Ti Founders Editions – sammenlignet med RTX 3080 og RTX 3090 – var viftekonfigurasjonen. I stedet for det unike, gjennomgående designet, minte de om et tradisjonelt dobbelt vifteoppsett.

Det gjorde ikke noe når det gjaldt de nevnte kortene, særlig på grunn av deres lavere TGP. Men RTX 3070 Ti nærmer seg 300 W, noe som trenger kraftigere avkjøling, og Nvidia leverer.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition ser veldig likt ut som RTX 3080 Ti, men det er bare litt kortere, med sine 26,7 cm mot 28,4 cm hos RTX 3080. Det gjør det enklere å montere i små kabinetter, men det er likevel større enn originalversjonen av RTX 3070, som er 24,1 cm langt.

Med denne ekstra tommen kunne Nvidia flytte viftene fra fronten av kortet til baksiden. Denne kjølekonfigurasjonen trekker luft gjennom bunnen av kabinettet og leder den gjennom grafikkortet, slik at den varme luften skyves ut gjennom toppen av kabinettet.

Det er en ekstremt effektiv måte å kjøle ned grafikkortet på. Selv om vi testet kortet midt i en hetebølge, nådde RTX 3070 Ti aldri mer enn 82°C. Det er en smule høyere enn RTX 3080 under de samme forholdene, men vi regner med at det skyldes at sistnevnte er litt kortere.

Som de øvrige Founders Editions-kortene av denne generasjonen er RTX 3070 Ti et vakkert grafikkort med en svart varmeavleder omgitt av grått våpenmetall. Det tar seg flott ut på testbenken, og det vil trolig ta seg flott ut uansett hvilket kabinett du setter det i.

Men det har også den samme svakheten som resten av familien: strømkontakten. Nvidia klamrer seg ennå til 12-pins-kontakten, og det er noe vi har måttet venne oss til. Ettersom nesten ingen har noe som passer til slike kontakter, inkluderer Nvidia heldigvis en 2 x 8-pin til 1 x 12-pin-adapter i esken.

Når det gjelder utganger, får du én HDMI 2.1 og tre three DisplayPort 1.4, som er akkurat det samme som du får på alle kortene i RTX 30-serien. Vi savner imidlertid USB-C, og det skal vi klage over helt til Nvidia gjeninnfører det.

Bilde 1 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 2 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 3 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 4 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 5 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 6 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 7 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 8 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 9 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 10 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 11 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 12 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 13 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 14 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 15 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 16 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 17 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 18 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 19 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 20 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 21 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 22 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 23 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 24 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 25 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 26 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 27 av 28 (Image credit: Infogram; Future) Bilde 28 av 28 (Image credit: Infogram; Future)

Ytelse

Systemspesifikasjoner ved testing Dette er systemet vi benyttet ved vår test av Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition: Prosessor: Intel Core i9-11900K (8-core, opp til 5.3GHz)

CPU-kjøler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64 GB Corsair Dominator Platinum @ 3200MHz

Hovedkort: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Energiforsyning: Phanteks RevoltX 1200

Kabinett: Praxis Wetbench

Hvis det fantes i et vakuum, hadde Nvidia GeForce RTX 3070 vært et glimrende grafikkort. Med sine 1440p er RTX 3070 Ti en absolutt kraftpakke. Den blåser gjennom hvert eneste spill vi kjørte i testen på minimum 60, men for det meste på over 100 fps. Selv i Metro Exodus: Enhanced Edition la RTX 3070 Ti seg uten DLSS på 66 fps ved 1440p, og det var med alle de heftige strålesporingseffektene aktivert.

Selv ved 4K er ikke RTX 3070 Ti noe å kimse av. I spill som Dirt 5, Final Fantasy XIV og Horizon Zero Dawn hadde RTX 3070 Ti null problemer med å holde seg over 60 fps på maksimale innstillinger. Det gjør kortet til et ypperlig valg hvis du spiller mye MMO og gjerne vil oppleve dette i 4K.

Men Nvidia GeForce RTX 3070 Ti eksisterer ikke i et vakuum. Med sine 1440p er RTX 3070 Ti raskere enn RTX 3070, men ikke så mye at det utgjør en vesentlig forskjell. I Metro Exodus snakker vi om forskjellen på 60 og 66 fps. Det er et solid hopp på 10 %, men likevel ikke så kraftig at du legger merke til det. Og det er trolig ikke verdt prisøkningen på 20 %.

Og selv om RTX 3070 Ti kan kjøre spill i 4K, og dessuten gjør dette ganske godt, er det likevel ikke i nærheten av RTX 3080. En ny titt på Metro Exodus viser oss at RTX 3080 er saftige 23 % raskere, og listeprisen er dessuten bare 16 % høyere. Det betyr at RTX 3080, selv om det er dyrere, gir deg mer for pengene.

Så selv om RTX 3070 Ti absolutt fungerer godt, og dessuten byr på glimrende spillytelse, kan vi likevel ikke anbefale det. Og det skyldes ikke at RTX 3070 Ti er dårlig. Problemet er heller at de andre grafikkortene der ute er så utrolig bra, slik at Nvidia GeForce RTX 3070 Ti blir fullstendig meningsløst.

(Image credit: Future)

Kjøp det hvis ...

… du bare trenger et grafikkort

Vi forstår det. Det er vanskelig å få tak i grafikkort. Så hvis du får tak i Nvidia GeForce RTX 3070 Ti til omkring veiledende pris, er det trolig greit å kjøpe det.

… du kjører spill ved 1440p

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti er trolig et av de beste grafikkortene til spillopplevelser i 1440p for øyeblikket.

… du vil ha deg en ettertraktet Founders Edition

Som resten av Nvidia GeForce RTX 30-serien, er RTX 3070 Ti Founders Edition et nydelig stykke maskinvare som vil ta seg flott ut i ethvert kabinett.

Ikke kjøp det hvis ...

… du har råd til et RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080 koster rundt tusenlappen mer enn RTX 3070 Ti, og byr på langt kraftigere ytelse.

… du fortsatt kan få tak i et RTX 3070

Selv om Nvidia GeForce RTX 3070 Ti er raskere enn det opprinnelige RTX 3070, er ikke økningen i ytelse stor nok til å rettferdiggjøre den høye prisen.