iPhone 13-serien kan bli tykkere, men samtidig ha en rekke oppgraderinger

For ikke så lenge siden hørte vi rykter om at iPhone 13-serien kan få større batterier enn iPhone 12-serien, og nå snakkes det om – forutsigbart nok – at telefonene kommer til å bli tykkere også.



Vi er ikke helt sikker på hvor mye tykkere det er snakk om, men industrikilden Jon Prosser hevder at de er «litt» tykkere, basert på de nyeste CAD-filene han har av iPhone 13 og iPhone 13 Pro. Forhåpentligvis blir ikke forandringen altfor merkbar, men om telefonene legger på seg litt, så er det likevel verdt det om vi får bedre batteritid.



Det nye, tykkere, designet underbygger ryktet om at telefonene skal få større batterier, siden det er vanskelig å tenke seg at Apple gjør telefonene tykkere av noen annen grunn. Alt dette passer også godt sammen med ryktene om en ny skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, siden disse er noen skikkelige batterisluk. Hvis Apple skal tilby bedre oppdateringsfrekvens er det sannsynlig at de i samme slengen jobber med å få plass batterier som kan opprettholde batteritiden.

Apropos CAD-filer, Prosser har gjort disse tilgjengelige for nedlasting, så du kan selv ta en titt, om du er interessert i absolutt alle detaljene. Lenkene kan du finne i teksten under den seneste Front Page Tech-videoen på YouTube.



Andre detaljer man kan se i CAD-filene inkluderer det forminskede skjermhakket vi har hørt rykter om, samt en ny diagonal plassering av kameraene i iPhone 13 (det forventes også at kameraene på iPhone 13 mini også kommer til å ha en lignende kameraplassering), men dette er altså rykter vi har hørt om i lengre tider.

Mer lagring til enkelte og LiDAR til alle

Når det gjelder andre iPhone 13-nyheter, så har MacRumors fått ferten i et investor-notat via Wedbush-analytiker Daniel Ives, der det hevdes at enkelte iPhone 13-modeller (antageligvis iPhone 13 Pro og Pro Max) kan ha opptil 1 TB lagringsplass, noe som vil si at du potensielt kan få dobbelt så mye plass i iPhone 13-serien enn du fikk i iPhone 12-serien.



Dette er en påstand som både ovennevnte og Prosser har snakket om tidligere, og det er tydelig at han ikke har forandret meningene i månedene som har gått siden første gang det ble nevnt. Ives hevder også at alle fire iPhone 13-modeller kommer til å få LiDAR-sensorer. Dette er en annen detalj vi har hørt rykter om tidligere, og desto flere ganger det blir gjentatt, desto mer sannsynlig er det at det stemmer.

Akkurat nå høres disse ryktene rimelige ut, men vi kan selvsagt ikke garantere noe, i og med at Apple selvsagt prøver å holde i alle fall noe hemmelig, slik at de har noe å by på ved lanseringen av iPhone 13, hvilket antakelig vil skje i september. I mellomtiden vil vi prøve å servere de mest kredible ryktene og lekkasjene om Apples kommende telefoner.

Kilde: Tom's Guide