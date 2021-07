iPhone 13 og iPhone 13 mini kan ende opp uten viktig oppgradering

Vi har fått en viss pekepinn på hva vi kan forvente oss av iPhone 13-serien allerede, takket være noe som virker å være en endeløs rekke lekkasjer og rykter. Samtidig er det én ting kildene ikke helt har klart å bli enige om, seg i mellom, og det er hvorvidt hele 13-sortimentet kommer til å få LiDAR-skanner. Nå begynner det dog å tegne seg et bilde som viser at det er sannsynlig at de to rimeligste modellene i serien ikke kommer til å få LiDAR.



Ifølge @dylandkt (utvikler og kilde til lekkasjer), kommer LiDAR kun til å dukke opp i iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max. Etter sigende ville Apple opprinnelig inkludere skanneren i alle fire kommende modeller (hvilket er årsaken til at mange lekkasjer sier at alle de fire kommende modellene får LiDAR), men av uvisse grunner skal dette per nå ikke være tilfellet.



Det betyr at vi ikke får noen forandring kontra iPhone 12-serien når det gjelder akkurat LiDAR, der det også er Pro-modellene som har skanneren – en sensor som bruker laserstråler til å måle avstander, noe som gjerne gir en flere muligheter innen fotografi og AR.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year.July 11, 2021 See more

Som alltid er det verdt å ha saltbøssa klar til dyst, siden dette er et rykte, og ikke offisielt bekreftet informasjon. Særlig siden @dylandkt er en kilde som ikke har like lang fartstid som enkelte andre, men 9to5Mac, som først oppdaget tvitringen, hevder at kontoen har truffet blink om kommende Apple-produkter tidligere.



Den forrige lekkasjen vi så om Apples kommende LiDAR-bruk ymtet også om at det antageligvis bare er de to toppmodellene i iPhone 13-serien som kommer til å få teknologien. Derfor er det nærliggende å tro at de tidligere ryktene, som hevdet at alle fire modeller vil få skanneren, kanskje var noe optimistiske.



Det er antageligvis ikke lenge til vi får vite svaret. iPhone 13-serien forventes lansert i september, men før den tid vil vi ha fråtset såpass i lekkasjer og annen informasjon at LiDAR-mysteriet på langt vei vil være løst.