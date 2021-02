iPhone 13 kan få forbedret ultravidvinkel

Det er overhengende sannsynlig at en eller annen form for oppgradering av Apples kamerasystemer er på trappene med iPhone 13-serien, men nå begynner vi å peile oss inn på hva en av disse oppgraderingene kommer til å være. Mer spesifikt er det snakk om at ultravidvinkelobjektivet kan få flere elementer, slik at man potensielt kan ende opp med en større blenderåpning og dermed bedre ytelse i dunkel belysning.



Informasjonen stammer fra et notat ført i pennen av Ming-Chi Kuo (en av de mest meritterte kildene for Apple-informasjon), og ble først plukket opp av AppleInsider.

Ifølge dette notatet har Sunny Optical (en kinesisk optikk-produsent) fullført Apples valideringsprosess for de inneværende iPad Pro-kameralinsene. Ikke spesielt interessant i seg selv, men etter sigende skal selskapet ha lært såpass fra prosessen at det skal være mulig å levere et 7P (syv elementer)-objektiv i iPhone 13.

Fra fem til syv

Dette skal altså være til bruk i ultravidvinkelkameraet på de nye telefonene, og kommer til å være en oppgradering kontra iPhone 12-serien, som tok i bruk fem elementer. Hva gjør disse ekstra elementene, sier du? I sitt seneste notat nevner Kuo kun «bedre ytelse», men tidligere har han gitt uttrykk for at ultravidvinkelkameraet kan få en blenderåpning på f/1,8.

På iPhone 12 er blenderåpningen f/2,4, så denne forandringen kan bety at man får et videre apertur, og dermed at man kan skufle mer lys inn til sensoren, slik at man eksempelvis får bedre ytelse om lysforholdene er dårlige.



Det samme har blitt hevdet tidligere av analytikere hos Barclays, men i motsetning til Kuo mener disse at alle de fire iPhone 13-modellene kommer til å få det oppgraderte kameraet, snarere enn kun iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.



Nøyaktig hvilke telefoner som kommer til å få et forbedret ultravidvinkelkamera er dermed noe uklart, men desto mer informasjon som lekker ut, desto mer blir vi sikre på at det i det minste er sannsynlig med en oppgradering i én eller flere av modellene.