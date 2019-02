– iPhone 11 får toveis trådløs lading

Trådløs lading har vært til stede i Apples telefoner i flere år nå, men det kan se ut som selskapet nå jobber med å gjøre funksjonen enda mer nyttig.

Nå sier nemlig analytikeren Ming-Chi Kuo, som er kjent for å ofte ha rett om alt som har med Apple å gjøre, at han tror selskapet kommer til å legge til støtte for toveis trådløs lading i årets modeller.

Dette vil gjøre det mulig å bruke iPhone som en trådløs ladeplate, slik at den kan dele strøm med andre enheter

Her er det vi kan forvente av iPhone 11

Den blir sannsynligvis utstyrt med iOS 13

Klarer du ikke å vente på de nye telefonene? Les vår test av iPhone XS Max

Ryktene rundt Apple AirPods 2 tyder på at de vil støtte trådløs lading, så det gir mening at du vil få mulighet til å lade dem direkte fra telefonen hvis de går tomme mens du er borte fra en lader.

Toveis trådløs lading er en funksjon vi har sett tidligere i Huawei Mate 20 Pro. Om Apple tillater at du lader alle slags enheter fra telefonen er usikkert, og det er mulig at de begrenser funksjonen til sine egne produkter.

All denne informasjonen stammer fra et notat Kuo har sendt til sine klienter og som AppleInsider fikk tak i. Der nevner han også at han tror at Apple vil holde seg til lightning-kontakten i årets iPhone-modeller fremfor å bytte til USB-C, slik fjorårets iPad-er gjorde.

Dette stemmer med tidligere rykter vi har hørt, men det er samtidig verdt å nevne at det Kuo sier ikke alltid viser seg å stemme, så vi kan ikke uten videre ta det for god fisk.

Andre detaljer fra Kuo går på at de nye telefonene får design i frostet glass, i tillegg til UWB-teknologi som blant annet legger til rette for bedre posisjonsmåling innendørs. Om den teknologien skal brukes til forbedrede AR-opplevelser eller romkartlegging (eller begge deler) er usikkert.