iPhone 11 får opptil 25 prosent større batteri, mener kjent analytiker

Den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo mente allerede i februar at Apple vil legge til støtte for omvendt trådløs lading i sin neste flaggskipmodell, og nå følger han opp med å si at funksjonen får følge av et større batteri i de kommende telefonene.

Ifølge Apple Insider mener Kuo at etterfølgeren til iPhone XS skal få et batteri som er 20-25 prosent større slik at strømdelingsfunksjonen blir mer nyttig, mens etterfølgeren til iPhone XS Max får et batteri som er 10-15 prosent større enn fjorårets modell.

Det antas at en tynnere OLED-skjerm vil gi plass til et større batteri, uten at den totale tykkelsen til telefonen må økes.

Kuo mener også at etterfølgeren til iPhone XR får en mer beskjeden batterioppgradering på 5 prosent eller mindre.

Selvfølgelig må alt dette anses som spekulasjon foreløpig, men Kuos spådommer har viste seg svært presise tidligere – han forutså blant annet at AirPods skulle få en oppgradering i 2019, at en ny iPad Mini skulle slippes i år og at Apple Watch 4 skulle få en større skjerm.