IKEA lanserer den perfekte Bluetooth-høyttaleren til camping

IKEA har annonsert at de utvider sitt lydproduktsortiment med en enhet som kombinerer en trådløs Bluetooth-høyttaler med en batteridrevet lykt.



Innretningen til 699 kroner heter Vappeby og ser ut til å passe perfekt for alle som savner enkel tilgang på musikk når mørket faller på, om man skulle befinne seg på campingplassen eller på verandaen hjemme.



Ifølge IKEA skal dette være den første høyttaleren på markedet med Spotify Tap, en funksjon som lar deg gjenoppta musikken der du forlot den når du slår enheten på. Med på kjøpet får man også IP65-sertifisering og 360-graders lyd.



Batteritiden skal være på omlag 12 timer, og om du går tom er det lading via USB-C som gjelder.

Kommentar: Kanskje ikke den beste Bluetooth-høyttaleren, men muligens en av de mest praktiske?

Vi burde ikke ta sorgene på forskudd, og det kan hende vi tar fullstendig feil, men vi regner med at Vappeby ikke kommer til å ende opp på vår liste over de beste Bluetooth-høyttalerne på markedet. Det skal sies at vi på ingen måte har testet denne enheten – den kan selvsagt overraske. Samtidig, gitt prisen vil vi nok synes det rart om den vil klare å yte i nærheten av for eksempel Sonos Roam eller JBL Flip 6.



Ikke alle Bluetooth-høyttalere må være en magisk portal til en drømmeverden der alt lyder perfekt – det holder med praktisk og rimelig tilbehør man kan ta med seg på stranda eller på camping- og telttur.



Helt prima er den kanskje ikke til sistnevnte, gitt at høyttaleren er 25 centimeter på sokkelesten og pakken veier nærmere 2 kg (hvor mye selve enheten veier er vi ikke sikre på), men mellom et par sommerlunkne øl på campingplassen vil vi tro denne høyttaleren føler seg riktig så godt hjemme.



En skal ikke avfeie den som inventar på nattbordet eller som et slags enkelt arbeidslys heller, designet er relativt subtilt og kan passe som funksjonell pryd på de fleste overflater.



For å være ærlig er det ikke mange Bluetooth-høyttalere som har innebygget lys, så det kan hende IKEA har skutt gullfuglen her, i et marked som tradisjonelt pleier å være svært konkurransepreget.