Hintet «The Mandalorian» nettopp til en ny Star Wars-TV-serie med Cobb Vanth?

MERK! I teksten nedenfor finnes det spoilers for «The Mandalorian, sesong to.

Episode én av andresesongen av «The Mandalorian» ble nettopp sluppet – og det er en skikkelig godbit for alle som liker Star Wars, av en rekke årsaker. Vi fikk servert enorme Tatooine-scener, som så ut til å koste mer enn noe annet Lucasfilm kokte i hop i førstesesongen, med en sandorm som på spektakulært vis eksploderte etter å ha fortært en bantha med rom-dynamitt på ryggen – men viktigst av alt, episoden introduserte også en Star Wars-karakter fra bøkene.



Karakteren det er snakk om er Cobb Vanth, mannen som har appropriert Boba Fett-uniformen, spilt av Timothy Olyphant, antageligvis mest kjent som cowboy fra filmer og TV-serier som «Justified», «Deadwood», «Rango» og Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood».

Ikke nok med det, den største overraskelsen ble spart helt til slutt, da Star Wars-fans ikke kunne gjøre annet enn å miste munn og mæle i det selveste Boba Fett dukker opp – spilt av Temuera Morrison, som trakterte Boba Fett's far, Jango, i «Star Wars: Episode II – Attack of the Clones» – tydeligvis levende, selv om han falt ned i Jabbas Sarlacc Pit i «Return of the Jedi».



Per nå kan det se ut til at Vanth ligger an til å bli en slags fast karakter i «The Mandalorian». Vanth og Mando forteller hverandre på slutten av episoden at de håper at de møtes ved en senere anledning – det finnes tross alt ikke en bedre måte å starte et vennskap på enn å slakte en gigantisk sandorm.

Det en ikke kan unngå å merke seg er at Olyphant er et såpass stort navn at Cobb Vanth føles som en potensiell kandidat til en spin-off-serie – og vi vet fra før av at Disney er interesserte i å lage nettopp slikt noe.



Tenk tilbake til Disneys forrige såkalte earnings call (konferanse der man diskuterer finansielle resultater), der Disneys administrerende direktør, Bob Iger, sa det følgende: «De neste årene vil TV være prioritert, med 'The Mandalorian sesong to i oktober, og så mer fra 'The Mandalorian' i etterkant, inkludert muligheten til å tilføre serien med flere karakterer, og muligheten til å ta disse karakterene i sine egne retninger med tanke på serier.»



Det er vanskelig å tenke seg noe annet enn at Cobb Vanth er en god kandidat i så måte?

Kimen til mer Cobb Vanth?

En Cobb Vanth-spin-off-serie kan fungere – og når vi nå ser ham for første gang, så fungerer dette nærmest som en snik-pilot-episode, noe som viser frem hvordan en slik serie kan fungere, der Vanth fungerer som en sheriff og beskytter for den lille utkantsbyen Mos Pelgo (så liten at den ikke finnes på noe kart.)



Det som virkelig svinger med Vanths introduksjon er at man ikke trenger å ha lest bakgrunnshistorien som finnes i «Star Wars: Aftermath»-bøkene for å forstå karakteren. Skaperne av TV-serien tar seg tid til å fortelle deg alt du trenger å vite om Vanth på sparket: Hvordan han endte opp som beskytter av byen etter å ha kjøpt Boba Fetts rustning av Jawaer, og hvordan han brukte de nyanskaffede våpenene til å jage bort gruveselskapet som hadde tatt over Mos Pelgo.

I denne episoden hadde han på seg Boba Fett-rustningen over noe som så ut som en genser strikket av bestemor – og på slutten måtte han se seg nødt til å levere tilbake rustningen til Mando, som takk for å ha reddet byen.



Dette er manusforfatteri av beste sort, simpelthen fordi denne tilnærmingen til introduksjon av karakterer ikke belemrer seg med dialogheftig eksposisjon av gammel Star Wars-mytologi. For seeren er dette bare en standhaftig og kul fyr som Mando i kampens hete kan legge seg på linje med rent moralsk – en trenger ikke å studere utallige Wookieepedia-artikler for å skjønne tegninga. Dette viser hvordan «The Mandalorian» kan knytte til seg videre aspekter av Star Wars-mytoset uten at det hele virker søkt.



Dette lover godt for senere episoder av sesong to – særlig siden det går rykter om at flere karakterer fra kanonen er på vei inn i serien.

Ideen om en spin-off-serie med Vanth i hovedrollen gir mening av en rekke årsaker. Først og fremst er det sjeldent at «The Mandalorian» gir oss en såpass detaljert bakgrunnshistorie for en karakter som bare skal være med i én episode – det vi får se av Vanths bakgrunn i denne episoden er omfattende saker. For det andre er Olyphant et såpass stort navn at det er rart om han skulle bli med i serien og kun få én episode å boltre seg på – det er ingen tvil om at han passer perfekt som hovedperson i en Star Wars-serie på Disney+.



For det tredje, det at Vanth nå går fra å være en figur i andre medier enn film og TV til en utbrodert skikkelse i «The Mandalorian» føles betydningsfullt – dette er en karakter som allerede har et vell av tidligere historier å bygge på og ta inspirasjon fra. Dette kan selvsagt også bare være en enkeltstående godbit som Disney velger å servere fansen, men hva om Lucasfilm har større planer?



Cobb Vanth, TV-serien om sheriffen med et hjerte av gull: kom igjen, Disney, dette må skje! Vi håper i det aller minste at Olyphant i Vanths skikkelse dukker opp utover i sesong to, karakteren er for god til å gi slipp på.

Det kommer nye episoder av «The Mandalorian» sesong to på Disney+ hver fredag.