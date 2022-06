HBO kansellerte nettopp J. J. Abrams' nye sci-fi-storserie

HBO har valgt å avslutte arbeidet med «Demimonde», det store sci-fi-drama-prosjektet med regissør J. J. Abrams bak roret.



Ifølge The Hollywood Reporter (opens in new tab) har arbeidet på «Demimonde», som skulle være Abrams' første soloprosjekt på TV siden «Alias» (2001), nå blitt avsluttet av HBOs Chief Content Officer, Casey Bloys.



Årsaken bak helomvendingen fra HBO skal være stadig økende kostnader knyttet til prosjektet, hvis første sesong etter sigende ville ha endt opp med en prislapp på over 200 millioner dollar. Gitt at produksjonsselskapet brukte mindre på hele «Game of Thrones»-oppfølgeren «House of the Dragon», er det kanskje ikke så rart at enkelte øyenbryn ble hevet i møte med «Demimonde»-budsjettet.

Abrams avslutter med andre ord samarbeidet med HBO, og det forventes at han ønsker å komme i snakk med andre strømmetjenester, i håp om å gjenopplive prosjektet. Da serien ble kjøpt i 2018 konkurrerte HBO og Apple om rettighetene, og førstnevnte kom som kjent best ut – vi ser for oss at Abrams ikke trenger å tusle altfor langt i letingen etter en ny partner.

Hva skulle «Demimonde» handle om?

Det er delte meninger om hva serien skulle handle om, men det later til at vi befinner oss godt plantet i klassisk sci-fi.



HBO beskriver serien som «[...] et storslått og intimt sci-fi-fantasy-drama», mens Deadline (opens in new tab) skriver at serien skal handle om «[...] Olive Reed, som rives vekk fra ektemann og datter i en brutal forskningsulykke. Hun tvinges til å nøste opp i en konspirasjon for å kunne gjenforenes med familien, som nå er fortapt i en mørk, fjerntliggende annen verden.»



Dette skiller seg noe fra den opprinnelige beskrivelsen vi ble servert i 2018, av The Hollywood Reporter (opens in new tab), som mente at TV-serien ville følge «[...] en familie – bestående av en mor som forsker, hennes mann og deres unge datter – som alle blir utsatt for en forferdelige bilulykke. Moren ender opp i koma, datteren hennes begynner å grave i eksperimentene hun utførte, og ender opp med å bli transportert til en annen verden, som er midt i en kamp med en monstrøs, tyrannisk overmakt. Faren hennes følger henne inn i den nye verdenen.»

Uansett hva serien handler (eller handlet) om, er det Danielle Deadwyler, kjent fra blant annet Netflix' (opens in new tab) «The Harder They Fall» og HBOs dystopiske drama, «Station Eleven», som skulle traktere hovedkarakteren Reed, uten at det var klart hvem som skulle spille resten av familien.



Nå er det usikker om vi noensinne kommer til å få mer informasjon om serien, om ikke Abrams er kar om å finne en ny kjøper – han har allerede hanket inn over syv milliarder dollar på kino, vel å merke, så de fleste vil nok være interessert i en prat.

Kommentar: Hvordan ligger det an med J. J. Abrams?

Uansett hva som skjer med «Demimonde» vil ikke Abrams være arbeidsledig.



Han har nettopp satt i gang med en ny vri på «Speed Racer» sammen med Apple TV+, og har også fått ansvaret for «Presumed Innocent» hos samme tjeneste, et nytt samarbeid med David E. Kelley, produsenten bak «Big Little Lies». Abrams har også planer om å lage en biografisk film om rockebandet U2 for Netflix, og jobber også med de nye DC-seriene «Justice League Dark» og «Duster», i tillegg til en ny serie om John Constantine (kjent fra Hellraiser-tegneserien fra Vertigo), også dette hos HBO.



Ting tyder på at mannen ikke er særlig flink til å takke nei når folk står med pengesekken klar.



I dette tilfellet ser det ut til at noen i HBO har tatt en ekstra titt på årsbudsjettet og fått kalde føtter. Strømmetjenesten bruker for tiden enorme ressurser på spill-adaptasjonen «The Last of Us», en serie som skal ha en prislapp på over 150 millioner dollar – i tillegg til å ha brent av store summer på «House of the Dragon».

HBOs store fulltreffere, «Euphoria» og «Succession», blir henholdsvis utvidet med sesong nummer tre og fire, og sannsynligheten er stor for at suksessen har ført til høyere lønninger blant de mange involverte skuespillerne.



Warner Media, eiere av HBO, slo seg nylig sammen med Discovery, og industrikjennere mener nå å vite at administrerende direktør David Zaslav har sett seg nødt til å veive litt ekstra med sparekniven. En sci-fi-serie til 200 millioner dollar, som ikke baserer seg på en tidligere suksess i andre medier, står i et slikt tilfelle lagelig til for hugg.