Google kårer beste apper og spill for Android i 2022.

Google har kåret beste apper og spill for Android i sin årlige Google Play store awards. Hvis du er på utkikk etter noe nytt å installere på Android-mobilen (Åpnes i ny fane) din, kan du ta en titt på det Google selv anser som det beste.

Google Play (Åpnes i ny fane) har valgt ut vinnere og andre de mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet i flere kategorier. Det er geografiske forskjeller på kåringene, men vi presenterer et utvalg av vinnere som bør gjelde uansett hvor du befinner deg. Landsspesifikke kåringer kan du finne her (Åpnes i ny fane).

De fleste av oss bruker mye tid på de samme appene hver dag, så nå har du sjansen til å finne noe nytt du kanskje ikke har prøvd før.

Beste apper og spill for Android 2022

Beste Android-apper

Beste app: Dream (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – kunstig intelligens blir bedre og bedre, så det føles helt riktig at denne AI kunstgeneratoren tar førsteplassen. Alt du må gjøre er å gi appen litt informasjon om tema og innhold, deretter skapes aldeles fantastisk digital kunst. Denne må du prøve!

Beste underholdnings-app: PetStar (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – her er det på sin plass å gjenta at dette er Googles egen kåring, ikke vår. PetStar gjør det mulig å lage en musikkvideo med kjæledyret ditt som stjernen. Vi trenger kanskje ikke fortelle så mye mer, du får gjøre opp din egen mening om denne...

Beste app for personlig vekst: Breathwrk (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – er du klar for å jobbe med deg selv i året som kommer? Breathwrk vil hjelpe deg med å redusere stress og få mer energi ved å guide deg gjennom hundrevis av ulike pusteøvelser.

Breathwrk (Image credit: Breathwrk)

Beste app for hverdagslivet: Plant Parent (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – denne appen skal hjelpe deg ta bedre vare på plantene dine, med tilpassede tips for hva hver enkelt plante trenger for et godt liv. Appen kan identifisere de fleste planter via mobilkameraet ditt. Kanskje dette er slutten på plantedøden vi alle opplever fra tid til annen?

Beste "skjulte" app: Recover Athletics (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – vi er litt usikre på hva Google mener med "skjult app", men de har valgt ut Recover Athletics som vinner. Denne appen kobler seg til Strava for å hjelpe deg med restitusjon og skadeforebygging.

Beste app for et bedre samfunn: The Stigma App (Åpnes i ny fane) (gratis) – The Stigma App vil normalisere samtaler om mental helse. Du kan bruke appen for å høre om andre menneskers opplevelser, du kan be om hjelp eller være en støtte for andre som trenger det.

Beste app for Wear smartklokke: Todoist (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – om du er på utkikk etter noe som kan forbedre opplevelsen av Wear OS smartklokken din, er Todoist verdt å sjekke ut. Appen gir deg en mengde lister for gjøremål slik at du kan planlegge og organisere hverdagen din best mulig.

Pocket (Image credit: Pocket)

Beste app for nettbrett: Pocket (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – det er alt for mye å lese på nettet, så Pocket tilbyr et artikkelarkiv slik at du kan lese det du vil når du har tid.

Beste app for Chromebook: BandLab (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – Chromebook-maskiner kan kjøre Android-apper nå, og dette er en app som fungerer utmerket for laptoper. BandLab gjør det enkelt å lage og mikse musikk, uansett om du er erfaren eller nybegynner.

Beste app valgt av brukere: BeReal (Åpnes i ny fane) (gratis) – vi vet ikke hvilke brukere som har bidratt til denne kåringen, men vinneren ble uansett BeReal. Dette er sosiale medier hvor konseptet er å vise frem sitt hverdagsliv - uten filter og styling - når appen ber deg om det.

Google har også fremhevet følgende apper de mener fortjener mer oppmerksomhet: DanceFitme (Åpnes i ny fane), noteit widget (Åpnes i ny fane), Learn to Read – Duolingo ABC (Åpnes i ny fane), Gym Log & Workouts (Åpnes i ny fane), Ukulele by Yousician (Åpnes i ny fane), Book Morning Routine Waking Up (Åpnes i ny fane), Daily Diary (Åpnes i ny fane), Sleep Tracker (Åpnes i ny fane), Linktree (Åpnes i ny fane), Little Lunches (Åpnes i ny fane), Wamble (Åpnes i ny fane), Sleep Fruits (Åpnes i ny fane) og Zario (Åpnes i ny fane).

Beste Android-spill

Beste spill: Apex Legends Mobile (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – dette strategiske battle royale-skytespillet er utrolig populært og vant brukernes pris også. Mange spillvarianter er tilgjengelig og få andre spill kan matche tempoet og underholdningen Apex Legends tilbyr.

Beste flerspiller: Dislyte (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – et urbant mytologisk rollespill som skiller seg ut ved at det ser veldig stilig ut og har en god historie. Det klarer også å være utfordrende uansett hvor dyktig du blir i spillet.

Beste "Pick Up and Play"-spill: Angry Birds Journey (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – Angry Birds trenger ikke noen introduksjon, dette spillet har alle hørt om. Journey er siste versjonen og moroa med fugler og ødeleggelse fortsetter.

Dicey Dungeons (Image credit: Dicey Dungeons)

Beste indie-spill: Dicey Dungeons (Åpnes i ny fane) (49 kr) – et enkelt spill som fungerer utmerket. Du er en stor terning som skal unnslippe farer, noe som kanskje ikke høres veldig gøy ut. Men det er det!

Beste spillhistorie: Papers, Please (Åpnes i ny fane) (ukjent pris) – et av de mest interessante spillene i Play Store. Det er et spennende spill hvor du skal identifisere smuglere, spioner og terrorister i et dystopisk samfunn.

Beste pågående spill: Genshin Impact (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – om du liker åpne verdener og rollespill, bør du sjekke ut Genshin Impact. Nydelige landskap og minneverdige karakterer.

Very Little Nightmares (Image credit: Very Little Nightmares)

Beste spill med Play Pass: Very Little Nightmares (Åpnes i ny fane) (Play Pass koster 59 kr per mnd - 355 kr for ett år) – om du abonnerer på Google Play Pass kan du finne Very Little Nightmares og en haug med andre spill. Vinnerspillet er et skummelt og engasjerende spill med oppgaveløsning, gåter og utfordringer. Her kan du slå i hjel noen timer.

Beste spill for nettbrett: Tower of Fantasy (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – Tower of Fantasy fungerer utmerket på nettbrett, hvor den litt større skjermen gir deg en bedre opplevelse av denne fantasytittelen.

Beste spill for Chromebook: Roblox (Åpnes i ny fane) (gratis, kjøp tilgjengelig) – Roblox er en liten sensasjon og har blitt utrolig populært. Google mener dette er det beste du kan spille på Chromebook og det har de sikkert rett i.

Google mener også at du bør ta en titt på: Catalyst Black (Åpnes i ny fane), Diablo Immortal (Åpnes i ny fane), Rocket League Sideswipe (Åpnes i ny fane), Gun & Dungeons (Åpnes i ny fane), HOOK 2 (Åpnes i ny fane), Hyde and Seek (Åpnes i ny fane), quadline (Åpnes i ny fane), Dungeons of Dreadrock (Åpnes i ny fane), Knotwords (Åpnes i ny fane), One Hand Clapping (Åpnes i ny fane), Phobies (Åpnes i ny fane), DEEMO II (Åpnes i ny fane), Inua - A Story in Ice and Time (Åpnes i ny fane), The Secret of Cat Island (Åpnes i ny fane), Turnip Boy Commits Tax Evasion (Åpnes i ny fane), Candy Crush Saga (Åpnes i ny fane), Garena Free Fire (Åpnes i ny fane), Pokémon GO (Åpnes i ny fane), Bridge Constructor (Åpnes i ny fane), Final Fantasy VII (Åpnes i ny fane), Linelight (Åpnes i ny fane), og Path of Giants (Åpnes i ny fane).