Godt nytt for Samsung Galaxy S21-eiere: telefonen er særdeles enkel å reparere

Årets nye Samsung Galaxy S21-telefoner har en rekke merkbare forandringer kontra forgjengerne, som eksempelvis ingen medfølgende lader i esken og ingen microSD-kortleser – ikke alle Samsung-tilhengere er like fornøyde.



Det finnes dog noen gode nyheter: Galaxy S21-forandringer på innsiden kan bety en lysere fremtid for reparatører og andre som liker å tukle med mobilinnmat. YouTube-kanalen PBKreviews gav nettopp Galaxy S21 en overraskende god skår på hvor enkel den er å reparere.

Demonteringen av Samsung Galaxy S21 viste seg å være både kjapp og enkel. Bakpanelet ble fjernet uten skader (med et egnet verktøy), etter at baksiden ble varmet opp, og mange av komponentene på innsiden kunne plukkes ut etter at man fjernet et par skruer og koplet fra en flatkabel eller to.



Etter at man har fjernet bakpanelet er det bare 22 stjerneskruer som holder det meste på plass – ja, faktisk er det ikke mer eksotisk enn det. Selv det å fjerne bakplaten krever bare litt varme fra en helt vanlig hårføner, snarere enn grovere varmeapparater, ifølge PBKreviews.

Mye av innmaten er anordnet i større enheter, slik at disse blir enklere å skifte ut én og én. PBKreviews forklarte prosessen som skal til for å fjerne skjermen, men gikk ikke gjennom det hele visuelt, så vi må vente til andre aktører demonterer modellene før vi får vite om skjermbyttet også er noe man kan gjøre selv med helt vanlige hjelpemidler.

Demontering på demontering

Det er vanskelig å gjøre en direkte sammenligning mellom ulike mobiltelefoner når det gjelder hvor enkelt det er å reparere de, siden PBKreviews ikke har inkludert en numerisk skår i alle testene de har publisert. Samsung Galaxy S21 fikk imidlertid en skår på 7,5/10. Ser man på demonteringen av en nærliggende telefon, nemlig Galaxy S20 FE, så virker det som om den eldre modellen på enkelte områder var enklere å demontere (særlig kameramodulen), men uten noen skår blir det vanskelig å gjøre en sammenligning.



Samtidig er det slik at man ikke bør legge altfor mye vekt på å sammenligne poengsummer forskjellige enheter har fått fra forskjellige kilder, Galaxy S20 Ultra fikk eksempelvis 3/10 fra iFixit når det gjelder hvor enkel den er å reparere. Akkurat hvor overførbare tallene er er vanskelig å si. Det er likevel slett ikke utenkelig at Samsung har begynt å bruke mer energi på hvor enkelt det skal være å reparere enhetene de produserer, særlig nå som det for tiden er et økt fokus på å kutte ned på mengden elektronisk avfall som ender opp på dynga. En mer øko-vennlig innstilling passer godt sammen med mangelen på medfølgende lader.

Dog, ikke alt var like enkelt å ta fra hverandre. Noen av problemområdene som nevnes er frontkameraet, fingeravtrykkleseren i skjermen og batteriet – disse delene er limt på plass.



Likevel er det positivt at mobiltelefoner blir enklere å reparere, særlig når det gjelder en modell som utvilsomt kommer til å ende opp i lomma på mange nordmenn i år.