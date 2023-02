Glem Apple Watch 9 – vi har allerede hørt om en Apple Watch X

Det er ennå noen måneder til den trolige lanseringen av Apple Watch 9 i september, men det har allerede dukket opp rykter om dens arvtager, Apple Watch X. Det mest spennende er at ryktene forteller at den skal bli enda større. Dette kommer fra David Hsieh, en analytiker i teknologiforskningsselskapet Omdia (Åpnes i ny fane) (via MacRumors (Åpnes i ny fane)), som hevdar at Apple Watch X vil bli tilgjengelig i størrelsene 1,89" og 2,04. Dette er et ganske stort sprang sammenlignet med Apple Watch 8 (Åpnes i ny fane), som leveres i størrelsene 1,69" og 1,9".

Navnet er også interessant, men ikke overraskende, ettersom denne smartklokken i så fall tar opp tråden etter iPhone X fra 2017. Akkurat som med den aktuelle mobilen, er det naturligvis romertallet for 10 man snakker om – X.

Hsieh meddelte dessuten noen opplysninger om Apple Watch SE 3, som ser ut til å skule lanseres i 2024, parallelt med Apple Watch X. Også den vil få en økning av størrelsen. Denne modellen vil tydeligvis få den samme skjermstørrelsen som Apple Watch 8, noe som i så fall innebærer et sprang opp fra 1,57" til 1,78". På sin side vil angivelig ikke Apple Watch 9 få noe større skjerm, men beholde størrelsene fra Apple Watch 8.

Endelig hevder Hsieh at Apple Watch Ultra 2 (Åpnes i ny fane) også vil bli lansert i 2024. Den sies å få en skjerm på 2,13". Også dette vil være en økning av skjermstørrelsen, og i pak med opplysninger vi tidligere har fått fra annet hold. Men Hsieh bidrar med noen nye detaljer, i form av at oppløsningen angis å bli på enten 540 x 440 eller 556 x 452. Dette skulle i så fall gi en pikseltetthet på omtrent 325 piksler per tomme. Til sammenligning har den nåværende Apple Watch Ultra en skjerm på 1,92 tommer med en oppløsning på 502 x 410, med en pikseltetthet på 338 per tomme.

Det kan bli et trist år for Apple Watch

Ettersom Apple Watch Ultra 2 etter alt å dømme ikke vil dukke opp før tidligst i 2024, akkurat som Apple Watch SE 3, og at Apple Watch 9 tydeligvis får samme skjermstørrelser som Apple Watch 8, er det ikke så mange Apple-nyheter å bli henrykt over i år. Hvis lekkasjen ovenfor medfører riktighet, vil vi bare få se én nye utgave av Apple Watch i år, og den aktuelle modellen vil trolig ikke skille seg så mye fra Apple Watch 8.

Men bare fordi den ikke blir større kan vi ikke utelukke at den ikke vil kunne skilte med mange spennende oppgraderinger. Det er likevel naturlig om Apple sparer de virkelig store oppgraderingene til den tiende generasjonen av klokken til neste år – akkurat som med iPhone X, som innebar en stor forandring for Apples mobilserie.

Så selv om vi ikke kan være sikre på noe ennå, ser det kanskje ikke ut til at årets Apple Watch-lanseringer blir så veldig spennende. Det er heller ikke sikkert at de vil gjøre seg veldig bemerket i vår liste over de beste smartklokkene på markedet (Åpnes i ny fane).