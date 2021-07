Folk flest gjenbruker dårlige passord – det er et stort problem

En undersøkelse foretatt i Storbritannia avslører en rekke problematiske nettsikkerhet-vaner som kan eksponere både data knyttet til bedrifter og enkeltpersoner.



Ifølge TheHackShield er det tre gjengangere som er kimen til problemene: Folk bruker ofte samme passord på tvers av forskjellige tjenester, passordene som lages er ofte relativt enkle å gjette via sosial manipulering og det går ofte årevis mellom hver gang brukere skifter passord.



Datasikkerhetfirmaet utførte nettopp en undersøkelse blant 2200 voksne mennesker i Storbritannia, og fant ut at to tredjedeler av de spurte brukte kun tre unike passord på tvers av alle sine, i snitt 50, nettkontoer. Nesten halvparten av deltakerne i undersøkelsen (48 %) bruke det samme passordet både til egne kontoer og kontoer i forbindelse med arbeid.

Spørsmålene som angikk hvilke tegn og ord som gikk igjen avslørte at blant respondentene var det gatenavn (20 %), navn på kjæledyr (15 %) og betydningsfulle datoer (14 %) som var de mest populære – passordbestandeler det er relativt enkelt å innhente via sosial manipulering.



Bare 5 % av de spurte oppdaterer passordene på de viktigste kontoene sine jevnlig, med et uttalt mål om å sikre seg. Resten bruker i snitt syv år på å forandre passord, og når det først skjer, så er det ofte fordi det har oppstått «klare tegn på hacking».



Selv når disse brukerne advares om at sikkerhetsvanene deres er dårlige, er det få som gjør noe for å rette opp i problemene. Brorparten (71 %) av iPhone-brukere ignorerer varsler laget for å informere brukere om at et passord har blitt eksponert via et datainnbrudd.

Det er risikabelt å beholde gamle passord

Selv om beleilighet antageligvis spiller en rolle i denne oppførselen, fant også undersøkelsen ut at de fleste (51 %) er redde for at de kommer til å glemme nye passord, mens andre (29 %) sier at de ikke klarte å komme på noe som er sikkert nok.



I en kommentar sier Nikhil S. Mahadeshwar, med-grunnlegger og CTO hos Skynet Softtech, det følgende om rapporten, og forklarer hvorfor det er viktig å oppdatere passord regelmessig:



«Det å forandre passord regelmessig er absolutt nødvendig om man vil være trygg på nett. Forandrer man passordet sitt én gang i måneden, vil det gi en drastisk reduksjon i sannsynligheten for å ende opp som et hacking-offer», sier Mahadeshwar.



«Du kan også bruke tofaktor-autentisering og en maskinvarebasert RSA-nøkkel, en enhet som ligner på en minnepinne, for å holde passordene dine trygge. Når du får et varsel om at det er på tide å skifte passord, så bør du gjøre det umiddelbart. Hvis du ikke gjør det kan verdifull informasjon ende opp i feil hender.»