Facebooks smartklokke høres helt merkelig ut – vi gleder oss

Vi har hørt snakk om en smartklokke signert Facebook i mange år nå, men kildene har stort sett vært patentsøknader og personer innad industrien. Selskapet skiftet nylig navn til «Meta», men siden såpass mange fortsatt kaller teknologikjempen «Facebook» (og prosjektet for lengst later til å være påbegynt), så holder vi oss til det gamle navnet inntil videre.



Hver nytt rykte som går om Facebook-klokken gjør at den høres stadig mer merkelig ut, og siste rykte ut tar kaka. Et patent som nylig ble publisert av World Intellectual Property Organization (en global database over patentsøknader), først omtalt av GizChina, viser en klokke med en avtakbar skjerm med et innebygget kamera.



Tanken bak skal være at man med den avtakbare skjermen/kameraet skal kunne ta bilder i alle slags mulige vinkler.



Vi ser for oss en klokke som ser litt ut som en medaljong med lokk, der et skjermlag på toppen kan vippes ut og vinkles i forskjellige retninger, og hektes fullstendig av, slik at man sitter igjen med en liten kameraenhet med trådløs tilkopling til hovedenheten.



Etter sigende skal klokken ha totalt tre kameraer (det stemmer, en smartklokke med tre kameraer!), og det skal være mulig å fjerne et av disse helt fra selve klokken, slik at det kan fungere som et GoPro-lignende actionkamera.



Et patent er selvsagt ikke er garanti for at funksjonaliteten blir implementert. Dette er idéer som selskaper sikrer rettighetene til å bruke, men hvorvidt sluttproduktet faktisk ender opp med et avtakbart actionkamera gjenstår å se.

Kommentar: svært spennende

Klokken som vises frem i patentet høres særdeles spenstig ut, særlig kontra dagens relativt stillestående smartklokkemarked. Nær sagt alle dagens modeller ser temmelig identiske ut, med omtrentlig samme utseende og funksjoner.



Vi har ikke sett en skikkelig nyvinning innen wearables siden Nubia Alpha (med bøybar skjerm.)



Derfor er det svært gledelig at Facebook-smartklokken ser ut til å bli en raritet: Vi har lyst på noe nytt. Selv om produktet i seg selv ikke imponerer, så er det likevel langt mer interessant om vi får noe virkelig spenstig kontra Apple Watch-kopiene og de generiske Wear OS-enhetene.



Den ovennevnte Nubia Alpha-klokken var ikke det helt store – på mange måter var den faktisk ganske dårlig – men den var likevel temmelig interessant for alle som liker nye duppeditter, langt mer interessant enn det meste nye som kommer på markedet.



Ikke bare hadde Alpha en skjermreim som formet seg etter håndleddet, den hadde også et kamera som kunne sende bilder til telefonen din. Høres det så rart ut med et kamera på klokken, egentlig? Spesielt normalt akkurat nå er det i alle fall ikke, og Facebook-smartklokken skal ha tre.



Så mange kameraer på armen høres fjollete ut, men det høres også ut som et artig eksperiment, hvilket er nettopp det vi håper Facebook-klokken blir.



Vi har ingen anelse om når denne enheten eventuelt blir avslørt– enkelte mener at det er snakk om en lansering i 2022, men vi har også hørt tidligere rykter om produktet som har blitt motbevist, så det er lite annet å gjøre enn å vente og se.