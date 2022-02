EU legger frem offisielle planer om en digital euro

Den neste store aktøren innen digital valuta ser ut til å bli EU, som nå har annonsert planer om å introdusere et lovforslag tidlig i 2023 der de skal foreta det grunnleggende jus-arbeidet som muliggjør et videre arbeid utført av Den europeiske sentralbank.



Kryptovalutaenes verdi har vokst enormt de siste to-tre årene (selv om det også har vært en dupp eller to på veien), og det ser ut til at regjeringer og styrende organer verden over begynner å bli oppmerksomme på trenden. Fasiten kan bli et forsøk på å komme borgerstyrte valutaeksperimenter og betalingsløsninger i forkjøpet.



«Hvis vi ikke tilfredsstiller denne etterspørselen, så vil andre gjøre det», sa hovedstyremedlem av ESB, Fabio Panetta i midten av november. «Som medbestemmende lovgivere vil dere spille en nøkkelrolle i alle forandringer i EU-lovverket som kan bli nødvendig for å introdusere en digital euro.»

Er det en god idé?

Planene ble opprinnelig annonsert av europakommissær i Von der Leyen-kommisjonen for finansielle tjenester, Mairead McGuinnes, under en fintech-konferanse.



Det gjenstår å se nøyaktig hva det er EU planlegger å legge frem, men det finnes mange potensielle fordeler med et slikt lovforslag i en stadig med digitalisert verden.



Ifølge ESB vil den digitale euroen være nettopp det navnet tilsier: «Den digitale euroen vil fortsatt være en euro: som pengesedler, men digital», sier banken. «Det vil være en form for elektroniske penger utstedet av Eurosystemet (ESB og nasjonale sentralbanker) og være tilgjengelig for alle borgere og bedrifter.»



«En digital euro kommer ikke til å erstatte fysiske kontanter, men snarere komplimentere de. Eurosystemet vil fortsatt sørge for at du har tilgang til kontanter på tvers av euro-området. En digital euro vil gi deg nok et valg vedrørende hvordan man vil betale og gjøre dette enklere, hvilket vil bidra til tilgjengelighet og inkludering.»



Dette er selvsagt høytflyvende mål, og det å virkeliggjøre planene kommer til å bli vanskelig. Det at EU venter til neste år med introduksjonen av det rettsmessige grunnlaget for den digitale euroen viser hvor metodiske EU og ESB er i sitt arbeid.

Regjeringer over hele verden undersøker nå hvordan de kan integrere digitale teknologier i eksisterende valutasystemer, i kjølvannet av kryptovalutaens entré i mainstreamen i 2021.



Kina, for eksempel, har testet bruken av e-CNY under Vinter-OL i Beijing 2022 (noe som har gått ut over VISA, en offisiell partner innen betaling), på tross av generelle bekymringer angående blokkjede-teknologier og bannlysingen av kryptorelatert aktivitet i landet for øvrig.