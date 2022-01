Enkelte iPhone 13-telefoner får plutselig rosa skjerm, men løsningen kan være enkel

iPhone 13 og resten av Apples inneværende mobilfamilie er fantastiske telefoner – når de fungerer. Nå opplever imidlertid en økende mengde brukere et urovekkende problem med de nye iPhone-modellene: skjermen blir noen ganger helt rosa.



Som omtalt av 9to5Mac ble dette problemet først oppdaget i oktober, da en iPhone 13 Pro-bruker publiserte et innlegg på Apples diskusjonsforum hvor det ble forklart at vedkommendes to dager gamle telefon var ubrukelig, siden skjermen plutselig ble rosa i noen sekunder av gangen helt ute av det blå.



Apple valgte å erstatte enheten, men siden den gang har en rekke andre lignende tilfeller funnet sted, og blitt dokumentert på nettet. Ikke alle brukere med samme problem har vært like heldige i møte med Apples kundeservice.



Det er ikke slik at nøyaktig det samme skjer med alle telefonene. I noen tilfeller blir hele skjermen rosa, mens andre får servert rosa med de hvite statuslinjeikonene fortsatt på plass. I noen tilfeller skjer dette gang på gang eller kontinuerlig, mens andre enheter får en raptus én eller to ganger og roer seg.

En iPhone 13 Pro som har hengt seg opp (fargen heller mer mot rosa eller magenta i virkeligheten.) (Image credit: Apple Discussions / DPigar)

Problemet ser ut til å gjelde iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max og iPhone 13 mini, mens andre Apple-telefoner fungerer som normalt.



Det er ikke kjent hvor mange enheter det gjelder, men MyDrivers har kommet med en mulig løsning, som etter sigende stammer fra Apples kundeservice.



Ifølge Apple er dette et programvareproblem snarere enn et maskinvareproblem, hvilket høres sannsynlig ut, gitt at det kan oppstå i en form der statuslinjeikonene ikke skifter farge (det er med andre ord ikke et problem med selve skjermpanelet eller tilkoplingen mellom resten av innmaten og panelet.) Det betyr at Apple potensielt kan finne en løsning og komme med en oppdatering som fjerner den irriterende rosaoverraskelsen.



Per nå er det offisielle rådet fra Apple å ta en sikkerhetskopi av all data og oppgradere til den seneste versjonen av iOS.



Via den automatiske oversettelsen av kommentarene på MyDrivers-siden er det ikke helt klart hvorvidt Apple mener at seneste versjon er den ordinære varianten (iOS 15.2) eller betaversjonen (iOS 15.3.) Vi anbefaler at du prøver iOS 15.2 først, om du ikke allerede har oppgradert, og heller vurderer iOS 15.3 hvis problemet vedvarer. Beta-versjoner kan som kjent ha andre programvarefeil.



Det er for øvrig ingen offisielle kommentarer fra Apple angående en løsning på ovennevnte programvarefeil i de medfølgende notatene til noen av de nyeste iOS-versjonene, men når det gjelder betaversjonen er ikke det så rart, gitt at ingen notater er offentliggjort ennå.



Apples kundeservice anbefaler også at man forsikrer seg om at alle appene på telefonen er oppdaterte, i tilfelle problemet oppstår som følge av et kompatibilitetsproblem mellom en app-versjon og iOS-varianten du bruker.

Kommentar: Apple bør komme med mer informasjon, og en ordentlig løsning

Selv om rådene over kan fungere for noen, så er det ikke sikkert at denne spesifikke programvarefeilen har blitt ordnet opp i i den seneste iOS-varianten. Det kan være at Apple simpelthen håper en fullstendig oppdatering av de trøblete iPhone 13-telefonene bør gjøre susen.



Det hadde vært kjekt om Apple kunne gitt oss litt mer å gå på når det gjelder informasjon – en oversikt over hva som er nytt i iOS 15.3 hadde hjulpet stort.



Siden problemet nå får oppmerksomhet i mediene får vi håpe at Apple er litt mindre gniene med detaljene fremover, men vi skal ikke se bort i fra at problemet kommer og går uten at vi får noe nevneverdig informasjon fra Cupertino-selskapet.