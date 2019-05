En fremtidig Apple Watch kan få mulighet til å varsle om astma

Introduksjonen av EKG-måling med Apple Watch 4 gjorde det klart at Apple satser hardt mot å gjøre smartklokken sin til et skikkelig helseovervåkningsprodukt, og en fremtidig oppgradering kan sikre at den kan overvåke astma også.

Ifølge CNBC har Apple kjøpt oppstartsbedriften Tueo Health, som har jobbet med å overvåke astmasymptomer hos barn ved hjelp av en mobil-app.

Mot slutten av fjoråret ble det også registrert at en del av de ansatte i oppstartsbedriften hadde endret sine LinkedIn-profiler, slik at de fremkommer at de jobber for Apple. Dermed er det sannsynlig at det var da oppkjøpet skjedde, og at Apple allerede kan ha jobbet med en slik funksjon en stund.

Tueo Healths app kunne kobles til tredjeparts astma-overvåkningsutstyr, og varsle foreldrene når barnet var i ferd med å få et astma-anfall.

Nøyaktig hvordan Apple kan komme til å implementere slike funksjoner i en ny utgave av Apple Watch er uklart, men med tanke på at selskapet har fokusert så sterkt på helserelaterte funksjoner så er det i hvert fall sannsynlig at det vil skje.

Det kan være at Apple ganske enkelt vil hente Tueo Healths astmaovervåkningsfunksjon inn i Apple Health-appen, men vi blir ikke overrasket om de også legger til nye sensorer eller annen maskinvare slik at den kan overvåke pusting mer inngående.

Med tanke på at det ifølge The Global Asthma Report 2018 finnes 339 millioner mennesker med astma i verden, så kan dette muligens bli nyttig for mange.

Vi forventer å få høre mer om Apple Watch 5 i september i år, men det vil nok også komme nyheter om watchOS 6 under WWDC 2019 som starter 3. juni, så følg med.

Kilde: Gadgets and Wearables