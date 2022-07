En enorm Bluetooth-oppgradering er på trappene – men klarer Apple å snike det med i AirPods 2 Pro?

Bluetooth Special Interest Group annonserte nettopp at de har gjort seg ferdig med de endelige spesifikasjonene i Bluetooth LE, en ny standard for trådløs overføring av data som lover drøssevis av ytelsesforbedringer i fremtidige hodetelefoner og ørepropper, som for eksempel kommende AirPods Pro 2.



Hva skiller nye Bluetooth LE fra den foregående versjonen? En av de største oppgraderingene er den nye LC3-kodeken, som skal produsere bedre lydkvalitet ved lavere datamengder. Ifølge Bluetooth SIG-hjemmeside skal LC3 «[...] gi enorm fleksibilitet til utviklere, og muliggjøre bedre design-kompromisser mellom produkters nøkkelattributter, som lydkvalitet og strømbruk.»

Auracast: enkel deling av Bluetooth-lyd

En annen stor nyhet i LE er Auracast, en teknologi som kan kringkaste en synkronisert lydstrøm til flere hodetelefoner. Bruker man Auracast kan for eksempel en vennegjeng «hekte seg på» én enkelt strøm, og dermed høre på samme musikk, podkast, TikTok-video eller hva som helst annet av lyd.



Fordelene med Aurocast får man også om man skal se på TV, siden Bluetooth LE-sendere kan bygges inn i TV-apparater. Dette gjør at flere seere kan bruke hodetelefoner og se samme program, med volumet stilt til et ønskelig nivå – eller ha såkalt romlig lyd slått på, om det frister. Man trenger verken lydplanker, hjemmekinoanlegg eller andre store høyttaler-duppeditter.

Bluetooth SIG har også planer om bruk av Auracast utenfor hjemmet. Videoskjermer i offentlige rom kan være (auditivt) stille, men kringkaste lydstrømmer som hodetelefoner eller ørepropper med Bluetooth LE-støtte får tilgang til. Dette vil fungere litt på samme måte som offentlige Wi-Fi-nett, der man bruker innstillingene på telefonen til å kople seg til strømmene.



Annen lavthengende frukt for Auracast-teknologien vil for eksempel være kunstinstallasjoner og utstillinger på museer, der besøkende kan få tilgang til et «personlig» lydspor med renere lyd som er enklere å høre. Bluetooth LE og Auracast vil potensielt også få stor betydning for alle med nedsatt hørsel, som per nå kan ha problemer med å høre musikk, lydspor på film og offentlige beskjeder, som eksempelvis annonseringer på flyplasser.

Kommentar: Bluetooth LE er et faktum, men blir teknologien å finne i AirPods Pro 2?

Apple har en tendens til å gå egne veier, hvilket er årsaken til at vi fortsatt tviler litt på at AirPods 2 får tapsfri lyd (ikke er det noe som tyder på at teknologien kommer i betautgaven av iOS 16 heller.) Litt merkelig er det, gitt at hele Apple Music-biblioteket har blitt oppdatert, og nå er tapsfritt, noe abonnenter har tilgang til uten å betale noe ekstra.



Apple-produkter støtter likevel vanlig Bluetooth, og Bluetooth LE er neste generasjon av teknologien, så det virker sannsynlig at støtte for nyvinningen vil dukke opp i fremtidige Apple-produkter, som AirPods Pro 2.



Uansett hva Apple planlegger, så er Bluetooth LE et stort skritt for trådløs lyd generelt, særlig med tanke på Auracast og hvor fleksibelt tilkoplingssystemet later til å være for alle, både med og uten problemer med hørselen. Det er vanskelig å se for seg en verden der AirPods og Apple ikke henger seg med på bølgen.