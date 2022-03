Donér til inntekt for hjelpeorganisasjoner i Ukraina og få nærmere 1000 spill

Indie-selskapet Necrosoft Games har gått sammen med hundrevis av andre utviklere om å lage en spillsamling til inntekt for Ukraina via spillplattformen itch.io. The Bundle for Ukraine inneholder 991 spill, og kan fås for minimum 10 dollar (drøye 90 kroner.) Alle pengene går uavkortet til to organisasjoner som bedriver humanitært arbeid i (og rundt) Ukraina.



Samlingen inneholder en hel rekke svært meritterte indie-titler, inkludert «Superhot», «Celeste», «A Short Hike», «Backbone», «Baba Is You», «Towerfall Ascension», «Kingdom: Two Crowns» og «Gonner».

Man får også en hel del digitale brettspill, inkludert «The Wretched», «Thirsty Sword Lesbians» og The Estate Adventure Collection (samling historier) til «Mausritter».



Nå nevner vi bare et lite knippe av det enorme antallet spill som er i pakken. Det er snakk om alt fra store indie-favoritter til småspill fra mindre kjente utviklere.



Du får tilgang til spillene ved å donere minimum 10 dollar. Ifølge folkene som organiserer innsamlingen tilsvarer dette et avslag på 99 % kontra de 6 544 dollarene spillene egentlig ville ha kostet i butikk, men de «[...] anbefaler på det sterkeste å betale over minimumskostnaden hvis du har råd.»

Alle inntekter doneres til International Medical Corps og Voices of Children. Førstnevnte er en hjelpeorganisasjon som opererer globalt og nå tilbyr medisinsk nødhjelp til Ukrania. Sistnevnte arbeider med psykologisk hjelp for å støtte opp om barn påvirket av den væpnede konflikten i Ukraina (arbeidet har pågått siden 2015.)



I skrivende stund har The Bundle for Ukraine samlet inn over 548 000 dollar, eller 54 prosent av målet på én million, og det på under 24 timer. Snittet på donasjonene per person så langt er 15 dollar, mens den største er på 1 536 dollar. Det vil være mulig å donere frem til 18. mars.

Kommentar: Indie-utviklerne gjør det igjen

Dette er langt fra første gangen indie-utviklere har gått sammen via Itch.io for å samle inn penger til en prekær situasjon. The Bundle for Racial Justice and Equality hanket inn smått utrolige 8 000 000 dollar i 2020, til inntekt for NAACP Legal Defense and Educational Fund and Community Bail Fund, i forbindelse med støtte til anti-rasistiske protester og Black Lives Matter-bevegelsen.



Den pakken inneholdt også et imponerende utvalg indie-spill, blant andre «Anodyne», «Pikuniku» og «Nuclear Throne», og ble mottatt med åpne armer av en spillerskare som var ute etter å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

The Bundle for Ukraina er det seneste eksemplet på at indie-samfunnet gjerne tar i bruk den kollektive styrken som eksisterer i mindre utviklerstudioer. At det organiseres fra grasrota og opp innebærer at alle som slipper spill via itch.io kan være med å bidra, og dermed får alle støttespillerne på nett tilgang til en rekke ukjente spill, i tillegg til en del større kritikerfavoritter.



Responsen til The Bundle for Ukraine har så langt vært enorm, og donasjonene strømmer på, så det er liten tvil om at målet på én million dollar blir nådd. Spørsmålet er hvor høyt tallet kan bli før den 18. mars.