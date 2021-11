«Diablo 4» og «Overwatch 2» utsatt, ingen lanseringsdato i sikte

Activision Blizzard-rettssaken Utgiver Activision Blizzard, som står bak spillet denne artikkelen refererer til, er per nå implisert i en pågående rettssak som omhandler anklager knyttet til en arbeidskultur som skal ha involvert seksuell trakassering, misbruk og diskriminering. Les vår oversiktsartikkel om Activision Blizzard-saken hvis du vil ha mer informasjon (skrevet av våre britiske kolleger.)

Kontroversen rundt Activision Blizzard fortsetter å få ringvirkninger, og påvirker nå utgiverens tidsskjemaer. Den seneste annonseringen avslører utsettelser av to av selskapets største spilltitler – «Overwatch 2» og «Diablo 4».



Under Activision Blizzards finansrapport for tredje kvartal ble følgende uttalelse presentert: «Selv om vi fortsatt planlegger å levere en vesentlig mengde innhold fra Blizzard neste år, planlegger vi nå en senere lanseringsdato for 'Overwatch 2' og 'Diablo IV' enn det vi opprinnelig så for oss.»



Med andre ord later det til at begge spill har blitt utsatt kontra det som opprinnelig var satt opp i interne veikart, men språket som brukes i første halvdel av uttalelsen er verdt å ta en nærmere kikk på.



Implikasjonen, gitt at selskapet sier at det er «en vesentlig mengde innhold» planlagt utgitt neste år (altså 2022), og at de to spillene ikke er inkludert i dette innholdet, er at vi i praksis må vente over et år på de etterlengtede titlene. Det blir ikke sagt eksplisitt, men det kan være at 2023 eller senere er fasiten for både «Overwatch 2» og «Diablo 4».



Denne teorien styrkes av andre uttalelser fra samme finansrapport, blant annet disse: «[...] noe av Blizzard-innholdet som planlegges for neste år vil dra nytte av mer tid under utvikling for å nå sitt fulle potensial», og «[...] disse avgjørelsene vil dytte det finansielle løftet vi hadde forventet neste år fremover.»

Utsettelser og avskjedigelser

Når det gjelder «Diablo 4», så er grunnen til forsinkelsen antakeligvis knyttet til at spillets hoveddesigner og prosjektleder forlot selskapet i august. Noe lignende skjedde også med «Overwatch 2», siden prosjektlederen Jeff Kaplan pakket snippesken i april.



Selv om utgiveren selvsagt ønsker å vinkle utsettelsene på en måte som gjør at det virker fordelaktig at utviklerne får mer tid til å finpusse spillene, så er det ingen tvil om at anklagene om seksuell trakassering og diskriminering har ført til en tynnere arbeidsstokk og nye arbeidstakere.



Selskapet annonserte også at Jen Oneal, medleder i Blizzard, forlater stillingen, tre måneder etter at hun besatte stillingen. Hun har fremforhandlet et bidrag på én million dollar (fra Activision) til Women in Games – en ideell organisasjon hvor hun er styremedlem.