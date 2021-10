Dexter: New Blood: premieredato, medvirkende, trailer og alt vi vet

Den niende sesongen av Dexter – offisielt kjent som Dexter: New Blood – har fått premieredato 7. november 2021. Fans av blodsprutanalytikeren trodde de hadde sett det siste av ham i 2013, da seriemorderen oppga sin Florida-tilværelse og flyktet til et liv i anonymitet som en skjeggete skogsarbeider i Oregon.

Showtime-serien bygger på Jeff Lindsays romaner. Den hadde premiere i 2006 og gikk i åtte sesonger. Michael C. Hall spilte seriens hovedperson Dexter Morgan, hvis blodtørst rettferdiggjøres av at han strengt følger sin avdøde fars moralkodeks. Han dreper bare dem som har slippet unna rettferdigheten.

Serien er altså blitt vekket til liv igjen, og vi får seHall bli gjenforent med en håndfull tilbakevendte karakterer i noe seriens opprinnelige leder Clyde Phillips oppfatter som noe mer enn bare en niende sesong av Dexter. «En del av de tingene Michael insisterte på, og som han hadde helt rett i, var at dette ikke skulle være Dexter sesong 9», sa han under Comic-Con@Home. «Denne serien begynner ikke der vi så Dexter sist … Vi fortsetter med Dexter et helt annet sted, faktisk i en helt annen verden – så langt borte fra Miami som mulig.»

Philips var ansvarlig produsert for de fire første sesongene av Dexter, og han er nå tilbake i dette nye kapittelet i Dexters liv. Batwoman- og Flight Attendant-regissøren Marcos Seiga har regien for de seks første episodene av den ti episoder lange sesongen.

Innspillingen av den kommende sesongen ble nylig avsluttet og serien er nå i postproduksjon. Scott Reynolds, ledende produsent og forfatter for New Blood, offentliggjorde nyheten via Instagram: «I går kveld avsluttet vi produksjonen av @sho_dexter – ord kan ikke beskrive hvor beæret jeg føler meg ved å få skrive for denne fyren.» På det medfølgende bildet ser man Reynolds ved siden av Hall. «Han er fantastisk og jeg kan nesten ikke vente til dere alle får se hva vi har skapt.»

Les videre for vår gjennomgang av alt vi vet om Dexter: New Blood så langt. Her er det også spoilere for sesong 1 til 8, så pass på!

Dexter: New Blood – premieredato

Premieredato: 7. november 2021

Dexter: New Blood har premiere søndag 7. november i USA. I Norge vil du kunne se serien på strømmetjenesten Paramount+.

Den opprinnelige ideen til den nye serien ble klekket ut i juni 2019. Innspillingen av Dexter: New Blood ble påbegynt i februar 2021 i det vestre Massachusetts. Selve serien utspiller seg imidlertid nord i delstaten New York. Innspillingen ble avsluttet i juli 2021.

Dexter: New Blood – medvirkende

Medvirkende i Dexter: New Blood – hvem er kommet tilbake og hvem er nye?

Til stor glede for alle fans er det igjen Michael C. Hall som spiller Dexter. Hans tilbakekomst ble offentliggjort i oktober 2020.

Dexter ville ikke ha vært Dexter uten en ny romanse som kompliserer saker og ting for ham. Hans nye romantiske forbindelse er Angela, som spilles av Julia Jones. Angela er en politisjef som later til å ha en del fellestrekk med hovedskikkelsen. «Hun er utfordrende», fortalte Jones på Comic-Con. «Hun er en dynamisk skikkelse med mye i bagasjen.»

Clancy Brown spiller seriens viktigste antagonist. Billions-stjernen vil spille Kurt Caldwell, eier av et lokalt lastebilfirma. Caldwell er byens uoffisielle borgermester og elskes av alle. Han er en riktig folkets mann som gjør rett og skjell for seg. Men han er temperamentsfull og nøler aldri med å hevne seg om han skulle føle seg vanæret.

I de øvrige viktige birollene finner vi Johnny Sequoyah i rollen som Angelas tenåringsdatter Audrey, som beskrives som «arrogant og egenrådig», Alano Miller som Logan, en sersjant ved Iron Lake politiavdeling samt Jack Alcott i rollen som Randall – en Dexter har en «meningsfylt møte» med.

Vi får også noen mindre, gjentatte roller. Jamie Chung spiller en LA-basert true crime-podkaster ved navn Molly. Etter at den forrige serien ble avsluttet, har podkaster om ekte forbrytelser blitt enormt populære, og hennes medvirkning byr på en relevant vri som uten tvil vil stikke kjepper i hjulene for Dexter. Her møter vi også Oscar Wahlberg (nevø av Mark) som Zach, kapteinen for bryterlaget ved Iron Lake High School. Han beskrives som «ganske bøllete, men samtidig den man kontakter hvis man vil ha det gøy».

Fansen kan også vente seg flere gjestespill, ifølge Philips: «Folk vil måpe over å se at noen av skuespillerne fra originalserien kommer tilbake.»

Et eksempel på en slik skuespiller er Jennifer Carpenter. Hun spilte etterforskeren Deb, Dexters søster, i originalserien. Til tross for at hun døde i slutten av sesong 8, vil Deb dukke opp på en eller annen måte. Det kan være at hun tar over rollen Dexters far (spilt av James Remar i originalserien) hadde. Han var Dexters «samvittighet». Eller kanskje hun vil dukke opp i en rekke tilbakeblikk.

Det som tilførte originalserien kompleksitet, var å se hvordan Dexter ble konfrontert av andre seriemordere, særlig John Lithgows Trinity-morder. Det er bekreftet at Lithgow vil dukke opp igjen, men hans oppdrag for serien begrenset seg til bare én innspillingsdag. Akkurat som med Deb, er detaljene om hans tilbakekomst innhyllet i mørke. Det kan hende at han vil dukke opp i noen enkelte øyeblikk, eller som en hallusinasjon.

Dexter: New Blood – story

Hva vet vi om storyen i Dexter: New Blood?

Dexter: New Blood begynner ti år etter hendelsene som avsluttet den åttende sesongen av Dexter. Showtimes kreative leder Ted Levine kaller den nye sesongen en «kreativ versjon som virkelig er den glimrende originalserien verdig».

I denne «kreative versjonen» bor Dexter nå i den fiktive byen Iron Lake, New York, der han jobber som butikkinnehaver under det fingerte navnet Jim Lindsay. Etter en rekke hendelser i den lille byen, blir Dexter bekymret, ettersom han trodde han hadde klart å undertrykke sine tilbøyeligheter, og han frykter at hans «mørke passasjer» er på vei til å bli vekket til liv igjen.

Hall bekrefter at Dexter «ikke har drept» siden vi sist så ham og at han har klart å holde driftene sine i sjakk. «Hvis han går omkring og dreper mennesker, vil han slite med å ha et ordentlig liv … selv om han drømmer om å kunne gjøre begge deler.»

Man hvordan vender Dexter tilbake til sine gamle vaner? Han blir venn med med politisjef Angela. Hun er byens første kvinnelige politisjef, den første mørkhudede politisjefen og ifølge Philips er det spenninger mellom Angela og innbyggerne. For å spekulere fritt, basert på hans adferd i de tidligere sesongene, er det trolig at Dexter vil utnytte situasjonen for å kunne tilfredsstille sine egne dunkle behov.

Med tanke på at han nå arbeider innenfor detaljhandel og ikke er en blodsprutanalytiker på en politistasjon, gir de nye premissene Dexter muligheten til å samle informasjon som de fleste mennesker ikke har tilgang til. Det lyder som om det ikke vil ta lang tid før han igjen er tilbake i sine gamle mønstre.

Reynolds lover at serien ikke vil ignorere hendelsene i de tidligere sesongene, eller det som har skjedd de seneste ti årene. Å gjøre Dexter til en skogsarbeider ved USAs vestkyst, et område hvor FBI regner med at det finnes 15 aktive seriemordere i våre dager, var et bevisst valg som kommer til å være innvevet i den nye seriens fortelling. «Er han her for å inngå i seriemordernes rike, eller vil lyden av motorsager som omgir ham være nok til å stagge hans tilbøyeligheter? Dette får vi svar på i denne nye sesongen.»

Dexter: New Blood – trailer

Har Dexter: New Blood noen trailer?

Javisst! Showtime kom med den første traileren i april 2021. Dette var et 30 sekunders første glimt av den nye serien. Her ser vi en sprakende peisild i en snødekket skog, mens kameraet trekker seg tilbake til en hytte hvor vi ser Dexter. Bak ham, som et speilbilde i vinduet … ja, du får se selv.

Traileren for Dexter: New Blood ble første gang vist på Comic-Con@Home 2021. Dette er en litt mer flyktig trailer, som viser oss Dexters nye liv i den snødekte byen han har bosatt seg i.

«Det handler om å gli inn», hører vi han si mens han sliper en kjøttøks bak disken i Fred's Fish and Game.

Dexters sesong 8. – en forklaring

(Image credit: Showtime)

Hvordan sluttet sesong 8 – og hvordan vil dette fungere med den nye sesongen?

Dexters seriefinale var mildt sagt et veiskille.

«Jeg tror slutten i beste fall ble oppfattet som 'mystisk'», forklarte Hall under Comic-Con@Home 2021. «Forvirrende, irriterende, frustrerende – muligheten til å vende tilbake til dette, kanskje underveis i prosessen omdefinere følelsen av seriens avslutning og følelsen av seriens arv generelt var nok noe av vår motivasjon.»

Ved slutten av den åttende sesongen tvinges Dexter til å gjøre et valg. Hans søster Deb blir skutt under sluttoppgjøret med seriemorderen Saxon. Hun blir hastet til sykehuset og opereres, men under inngrepet rammes hun av blodpropp og får slag. Dexter ankommer for sent. I det han mener er en barmhjertig handling slår han av søsterens respirator, tar henne med til sin båt Slice of Life og senker hennes døde legeme i vannet før han stikker av derfra.

Vi ser at kjæresten hans, Hannah McKay (som også er seriemorder), leser en avis i Argentina, der artikkelen melder om Dexters angivelige død under orkanen Laura. Det er bare vrakrester igjen av båten hans. Hun smiler og tar med seg Dexters sønn Harrison for å kjøpe is.

Den siste scenen i serien viser at Dexter ikke døde i orkanen. Han lever og arbeider som tømmerhugger i Astoria, Oregon.

Mange fans var misfornøyd med slutten, som ga dem hodebry. Hvorfor slo egentlig Dexter av respiratoren til Deb? De fleste mener at Dexter gjorde dette valget fordi Deb etter slaget havnet i en vegetativ tilstand og aldri ville kunne vende tilbake til et normalt liv. Var dette ment å vise Dexter en medfølelse han så desperat hadde lengtet etter under hele seriens gang? Et glimt av velvilje som skulle antyde at dette var hans virkelige personlighet?

I The Hollywood Reporter TVs Top 5-podkast formidler Philips sitt syn på den kontroversielle slutten på sesong 8. Han sier at den nye sesongen ikke kommer til å forsøke å omskrive den på noen måte: «Dette er en mulighet til å rette litt på den, men det er ikke derfor vi gjør det. Vi gjør det fordi det finnes en så stor lengsel etter Dexter der ute. Vi skriver ikke om historien. Vi vil ikke svikte publikum ved å si «det var bare en drøm». «Det som skjedde de første årene … skjedde de første åtte årene.»

Som dessert vil den nye sesongen få en slutt som kommer til å bli «overveldende, sjokkerende, overraskende, uventet». «Og uten å jinxe noe kan jeg si at slutten på den nye sesongen vil få internett til å eksplodere fullstendig.»

Enda en Dexter-slutt som vil få internett til å eksplodere? Det har vi overhodet ingen problemer med. Som vi lengter etter å binge Dexter: New Blood!