Dette er sannsynligvis ikke Apple Watch 4, men det er kanskje slik den kommer til å se ut

Det er så og si sikkert som banken at Apple kommer til å lansere Apple Watch 4 i neste uke, samtidig med lanseringen av iPhone XS og iPhone XS Max. Derimot er vi ikke så sikre på at bildet (under) er av den nye klokken.

Men den ser ut som den nye iPhone-kompatible smartklokken vi forventer at skal komme i 2018. Og den har samme urskiven som vi kunne se i bildene fra 9to5Mac som kom i forrige uke.

Så hva er problemet? Det er for pent, og alle elementer på klokkeoverflaten samsvarer med den opprinnelige bildelekkasjen. Vi er vant til mer kornete bilder i slike lekkasjer, og dette ser akkurat litt for perfekt ut.

Ikke tro alle lekkasjer om Apple du ser (Foto: Hometop)

Men vent, kanskje den som «lekket» disse bildene til Hometop og tok dette bildet på onsdag 23., også hadde lunch med en kompis som het Ken klokka 12. Det trenger tross alt ikke å være den samme Ken, det er et populært navn der ute i den vide verden. Og kanskje, bare kanskje, tok denne personen også akkurat samme antall steg på akkurat samme tidspunkt som lekkasjen i forrige uke.

Nei, glem det. De eneste tingene som er forskjellig er på kantene. Temperaturen, UX-indeksen, soloppgang og tidtaker-ikonet er borte. Det er tross alt vanskelig å fotoshoppe et bilde på en ujevn overflate. Det er mye enklere å bruke viskelæret.

Kan hende at Apple Watch 4 kommer til å se slik ut

Det er dog et par ting vi liker med denne usannsynlige Apple-lekkasjen: Den gir deg en god idé om hva vi kan forvente fra smartklokken i forkant av neste ukes lansering.

Aktiv skjermflate kommer til å være rundt 15 prosent større, og vil benytte skjermen fra kant til kant. Oppløsningen vil ifølge ryktene være rundt 384 x 480 på 42 mm-modellen, samt at fremvisningen av innhold vil være mer kompakt.

Selve klokken kommer ikke til å være større, og definitivt ikke 15 prosent større. Planen skal være å fjerne den unødvendige svarte kanten som omgir skjermen på Apple Watch 3 og tidligere modeller. Med andre ord så kommer Apple Watch 4 muligens til å få samme kantløse fremtoning som iPhone X.