Det ser ut til at Nvidia RTX 3080 Ti 20 GB kan være reellt – men hvem er det myntet på?

På tross av at GeForce RTX 3080 Ti ble lansert tidligere i år, med 12 GB GDDR6X, gikk det også rykter om at Nvidia hadde planer om å annonsere en versjon med mer minne, og det er lite som tyder på at disse ryktene vil forsvinne med det første – nå har det kommet flere antydninger som vitner om at et nytt skjermkort er på trappene.



Referanser til eksistensen av et nytt skjermkort (først omtalt av Toms Hardware) ble nylig avslørt av @momomo_us, som har lagt ut lenker til noe som virker å være BIOS-informasjon fra det nye kortet.

VGA Bios Collection Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GBhttps://t.co/OtdANZtDQJSeptember 8, 2021 See more

Ifølge denne lekkasjen, som per nå ikke er bekreftet, er det et GeForce RTX 3080 Ti på vei, produsert av Gigabyte, med 20 GB GDDR6X-minne, en minneklokkefrekvens på 1188 MHz, en kjernefrekvens på 1335 MHz og en boostfrekvens på 1665 MHz.



Selv om dette er hyggelig lesning for alle som ønsket seg et RTX 3080 Ti-kort med litt mer krutt innabords, så er det enkelte av disse spesifikasjonene i denne påståtte lekkasjen som bekymrer en del folk på nett.

Ikke bare gode nyheter

For det første, selv om denne nye RTX 3080 Ti-varianten ser ut til å ha mer GDDR6X-minne enn 12 GB-varianten, så er minnebussen kun på 320 bit, snarere enn 384, som den eksisterende modellen har.



Som Tom Hardware merker seg, så vil dette tilsi at minnebåndbredden i det nye kortet er 760 GBps, med andre ord en hel del mindre enn originalens 912 GBps.



En slik reduksjon i minnebåndbredde er i så fall et snodig valg, siden det kan få en negativ innvirkning på ytelsen i det nye kortet, og hemme en del av fordelene man får av en økt minnemengde.

Ifølge BIOS-lekkasjen skal RTX 3080 Ti 20 GB-kortet også trekke rundt 420 watt, og ha en maksgrense på 450 watt.



Det er langt mer enn RTX 3080 Ti 12 GB-kortet trekker, som maksimalt får bruke 350 watt. Noe som vil si at det nye skjermkortet – om det faktisk eksisterer – et svært kravstort kort når det gjelder strøm, noe som kan resultere i at hele PC-en blir dyrere i bruk, og til og med kan føre til at man må investere i en ny og større PSU.

Flere beviser, men hvem er kortet myntet på?

Den samme Twitter-kontoen lenket også til en YouTube-video (se under) som ser ut til å være av en russisk kryptoutvinner som bruker et Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 20 GB-kort. Igjen må vi nevne at alt dette er ubekreftet nytt, og virker temmelig mistenkelig, men ifølge videoen ser det ut til at kortet klarer 94,04 MH/s om man utvinner Ethereum.

Den eksisterende RTX 3080 Ti-modellen, på sin side, klarer rundt 55 til 65 MH/s, så oppgraderingen bør være stor nok til at kryptoutvinnere antakeligvis vil gå mann av huse om skjermkortet noensinne blir lansert. Ikke akkurat gode nyheter der, altså.



Noe som er viktig å merke seg er at utvinningsraten i det eksisterende RTX 3080 Ti-kortet er såpass lavt på grunn at Nvidia har implementert en såkalt hash rate limiter, i et forsøk på å avskrekke kryptoutvinnere fra å kjøpe skjermkortet. Det er uklart hvorvidt den RTX 3080 Ti 20 GB-varianten vil ha samme type begrensninger.



Hvis det ikke har slike lyter (i enkeltes øyne), og spesifikasjonene og utvinningshastigheten stemmer, så kan det nesten virke som at det nye RTX 3080 Ti-kortet (igjen, hvis det eksisterer) er ment for utvinnere snarere enn for gamere.

Dette virker som et noe snodig trekk fra Nvidia, men samtidig kan dette også bidra til at det eksisterende RTX 3080 Ti-kortet blir enklere å få tilgang til for alle som ikke skal bruke det til utvinning av kryptovaluta.



Ryktene om nye spesifikasjoner og et uunngåelig prishopp gjør at RTX 3080 Ti 20 GB blir et kjøp som vanskelig kan forsvares for gamere, om det i det hele tatt blir mulig å finne det i nettbutikkene. Det er ikke snakk om et kort som er vesentlig mer imponerende enn forgjengeren, RTX 3080 Ti, særlig hvis informasjonen om minnebussen er korrekt. Hvis prisen begynner å nærme seg RTX 3090, så er dette tross alt et bedre kjøp, hvis du har pengene liggende.

Det eksisterende RTX 3080 Ti-kortet er også et av de beste skjermkortene på markedet akkurat nå, så det er lite å hente ved å kjøpe en 20 GB-variant for alle som spiller i 4K-oppløsningen.



Hvis man også har i mente at vi er midt i en global komponentmangel for tiden, og et nytt RTX 3080 Ti 20 GB-kort nærmest garantert vil være svært fristende for kryptoutvinnere, så snakker vi nok en GPU-lansering fra Nvidia som i praksis kun er reell i teorien.