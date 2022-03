Det ser ikke ut til at Mac mini (2022) får et oppdatert design

2022-utgaven av Mac mini glimret med sitt fravær under Apples vårarrangement, men en oppgradert versjon av den kompakte stasjonære maskinen bør dukke opp om ikke så altfor lenge – selv om den antakeligvis kommer til å ligne en hel del på foregående modell.



Den velrenommerte og tradisjonelt treffsikre Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo sier nå at den kommende Mac mini-oppgraderingen vil ta i bruk den eksisterende formfaktoren. Han mener også å vite at den oppdaterte Mac-modellen kommer til å dukke opp i 2023, snarere enn i 2022.

Dette er stikk i strid med rykter vi har hørt tidligere fra andre kilder, som heller mot at Mac mini (2022 eller 2023) nå står ovenfor et større redesign neste gang Apple velger å pusse opp modellen. Tidligere har det vært snakk om en formfaktor som kun måler halvparten av høyden som inneværende modell.

Hva kan vi få i et nytt design?

Designet til Mac mini har ikke forandret seg stort siden maskinen først dukket opp i 2004 – det er snakk om en liten datamaskin formet som en firkantet blokk, en størrelse og form som ikke gjør mye ut av seg og kan passe inn nesten hvor det måtte være. Kun én gang tidligere har maskinen fått et større redesign, og det var i 2010, da Apple gikk over til én sammenhengende blokk med utfrest aluminium.



Da M1-prosessoren ble introdusert i 2022, nye (og mindre) hovedkort ble tatt i bruk og strømforbruket gikk ned (hvilket senket kravene til kjøling), hadde Apple muligheten til å krympe Mac mini-størrelsen ytterligere. Likevel valgte selskapet mer eller mindre å holde målene de samme: 19,7 cm x 19,7 cm x 3,6 cm.



Snazzy Labs har allerede vist oss hvor mye bortkastet plass som finnes i den inneværende Mac mini-modellen, så Apple har alle muligheter til å ta sikte på en smidigere størrelse – men det kommer ikke til å være tilfellet neste gang vi får en oppgradering fra Cupertino, ifølge Ming-Chi Kuo.

Kommentar: fokuset ligger nå på Mac Studio

Selv om Mac mini (2022/2023) ikke ble avslørt tidligere denne måneden, ble vi istedenfor introdusert for Mac Studio, og det er ikke vanskelig å se likhetene. Nye Mac Studio ser nesten ut som to Mac mini-maskiner liggende oppå hverandre.



Dette er et langt kraftigere (og langt dyrere) alternativ til Mac mini, og det kan nå se ut til at den nye maskinen har dyttet lanseringen av neste generasjon Mac mini frem til 2023. I mellomtiden vil utvilsomt Apple holde et godt øye med salgstallene til Mac Studio.

Hvor godt Mac Studio gjør det vil nok ha en viss innvirkning på hva slags spesifikasjoner den neste Mac mini-modellen vil ha. Vi hadde sett for oss et noe mindre design også, men etter den seneste lekkasjen å dømme, så later det til at dette er mindre sannsynlig.

Det er ikke bare Mac mini som nå står i skyggen av Apples seneste produktavsløringer: iMac-varianten på 27 tommer er ikke lenger til salgs, og Apple nå ser ut til å ville ha kundene over på Mac Studio og Studio Display (en ny skjerm, også denne på 27 tommer.)