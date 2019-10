Denne Windows 10-PC-en får plass i et strømstøpsel

Det har gått ti år siden Marvell viste frem en datamaskin som fikk plass i en strømplugg, ved navn Sheevaplug – nå, fra Hong Kong, kommer iLife MP8 Micro PC, ifølge Notebook Italia.



Dette er ikke en komplett datamaskin som får plass i en strømplugg, men vi kan uten problemer se for oss at en slik løsning vil bli virkelighet om ikke lenge. Maskinen, som måler 50 mm x 50 mm x 40 mm, er liten nok til å kunne plugges inn i et støpsel og være ute av både syne og sinn.



Man kan for eksempel bruke en trådløs HDMI-dongle og en trådløs tastatur/mus-løsning for å få en løsning fullstendig fri for kabler, noe som gjør at maskinen fungerer utmerket som en tynnklient.

Lilleputtmaskiner

På tross av størrelsen har iLife MP8 Micro PC faktisk helt greie spesifikasjoner. Innmaten består av en Intel Celeron N4100 (omtrent like rask som en fem år gammel Core i5-prosessor), 4 GB RAM og 64 GB eMMC-lagringsplass.



Hvis man vil utvide og oppgradere kan man ta i bruk en microSD-port, en HDMI-utgang (i full størrelse), to USB 3.1-porter (i vanlig USB-A-format), en lyd-port (minijack) og en USB-C-port (brukt til strømtilførsel.) Pris og tilgjengelighet vet man per nå lite om, men vi regner med at maskinene vil dukke opp på sider som eksempelvis Gearbest.



Hvis man er av typen som følger med på denne typen produkter har man antageligvis også fått med seg Quanta Compute Plug, som Microsoft la sin elsk på for noen år siden, men som aldri ble noen stor suksess. Android-baserte Sunvell T95P, også en liten datamaskin man kunne plugge rett i støpselet, var også et samtaleemne for et par år tilbake – noe som kanskje kan tyde på at lignende løsninger er i emning.