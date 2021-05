COVID-19-utbrudd i Foxconn-fabrikk påvirker produksjonen av iPhone

Produksjonen av iPhone-telefoner ved en Foxconn-fabrikk i India har blitt offer for et COVID-19-utbrudd blant de ansatte, noe som understreker den kontinuerlige risikoen pandemien utgjør for den globale mobilindustrien.



Foxconns Chennai-fabrikk befinner seg i staten Tamil Nadu, en av regionene som har lidd mest under den andre store bølgen med koronavirus i landet. Staten er per nå fullstendig nedstengt, og har lagt restriksjoner på både borgere og bedrifter i et forsøk på å stagge utviklingen av viruset.



Ifølge Reuters har Foxconn innført et «ingen adgang»-tiltak ved fasilitetene, hvilket betyr at når en ansatt har forlatt området, så kan de ikke, per nå, komme tilbake.

Foxconn-iPhone

I likhet med andre deler av verden, tilbyr Foxconn sovesaler for ansatte, og selskapet bekrefter til nyhetsbyrået at en relativt liten gruppe ansatte nå har fått COVID-19 – det skal være snakk om rundt 100 personer.



Selskapet sier at de tilbyr de utsatte støtte, inkludert medisinsk assistanse, men går ikke ut med mer inngående informasjon når det gjelder hva slags innvirkning dette utbruddet vil ha på produksjonen eller antallet ansatte i arbeid.



Samtidig er det ikke utenkelig at dette kan ha hatt en merkbare effekt på produksjonsnivået. Innvirkningen dette vil ha på Apples generelle forsyningskjede kommer likevel til å være minimal, siden fabrikken lager iPhone-telefoner utelukkende for det Indiske markedet, en område som representerer relativt få salg for selskapet – men hendelsen understreker usikkerheten som regjerer i alle ledd når det gjelder å få elektronikkproduksjonen på rett kjøl.

Selv om nedstengninger i ulike områder og makroøkonomiske utfordringer har vært hovedutfordringene bak nedgangen i salgstallene har også nedstengninger av fabrikker i Kina under den første fasen av pandemien også bidratt med sitt. Samtidig pågår det en generell mangel på komponenter, som har påvirkning på produsentenes virke.



De fleste analytikere i bransjen mener å vite at markedet vil få nok en nedgang i 2021, men i mindre grad enn i fjor, siden nedstengningene rundt om i verden nå begynner å slippe, før vi til syvende og sist forhåpentligvis ender opp på nivåer lignende før koronatiden, i 2022.



Apple, på sin side, viser ingen tegn på å fire på tempoet. Stor etterspørsel etter iPhone 12 har bidratt til rekordinntekter for selskapet i det foregående kvartal.

Kilde: Reuters