Brikkeprodusenten TSMC har dårlige nyheter til alle som har lyst på et Nvidia GeForce RTX 3080 i 2021

TSMC, som produserer brikker for AMD, Intel og Nvidia, har advart at den globale komponentmangelen antageligvis kommer til å vare til 2022.



Den taiwanske halvlederprodusenten, som etter sigende planlegger å sette opp prisene på brikkene på grunn av den pågående mangelen, sa nylig under en konferanse at de forventer en fortsatt stor etterspørsel – og at det er lite trolig at selskapet klarer å holde følge med denne før i 2023.

«Vi ser at etterspørselen fortsatt er høy», kommenterte administrerende direktør i TSMC, C.C. Wei. «I 2023 håper jeg at vi kan tilby mer kapasitet for å forsyne kundene våre. På det tidspunktet kommer vi til å se at knappheten i forsyningskjeden løser seg opp noe.»



«Vi har kjøpt opp land og utstyr og startet byggingen av nye fasiliteter. Vi ansetter tusenvis av medarbeidere og ekspanderer kapasiteten ved flere av våre fabrikker», la han til.



TSMC har gode nyheter å melde bilindustrien, selskapet forventer at brikketilbudet vil bedre seg i neste kvartal. Samtidig er dette antakeligvis et tegn på at CPU- og GPU-mangelen, som påvirker selskaper som AMD og Nvidia, antageligvis ikke kommer til å slippe med det første.



Weis kommentarer underbygger spådommene som kom fra Intel-sjef Pat Gelsinger tidligere denne uken, som mente at det kommer til å ta noen år å få bukt med mangelen, ifølge The Washington Post.



Nvidia har også advart om at produksjonen av kort i RTX 3000-serien antakeligvis ikke kommer til å forbedres i år, noe som betyr at det sannsynligvis ikke kommer til å bli noe enklere å få fatt på et Nvidia GeForce RTX 3080.

«Generelt er etterspørselen veldig stor, og fortsetter å være større enn tilbudet, og våre lagre er fortsatt magre», sa Colette Kress, finansdirektør i Nvidia, under selskapets årlige investordager, på tross av at selskapet tidligere ymtet om at lagerbeholdningene skulle bedre seg innen mai.



«Vi forventer at etterspørselen fortsatt kommer til å være større enn tilbudet i store deler av året i år. Vi tror at vi kommer til å ha forsyninger nok til å støtte en sekvensiell vekst etter første kvartal.»

Kilde: TechSpot